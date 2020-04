Chimène Badi est votre invitée dans la Grande Confinade

Elle a habité à Elne, c'est une artiste à succès et au grand cœur, Chimène passe une heure en vidéo avec nous. Marieloue elle créée des masques de protection à Thuir.

En confinement dans les Pyrénées-Orientales, votre rayon de soleil c'est la Grande Confinade. Une émission de radio en vidéo avec une partie de l'équipe de France Bleu Roussillon et diffusée en exclusivité sur notre page Facebook.

De la bonne humeur, de la proximité, du partage et des invités.

Notre VIP aujourd'hui c'est Chimène Badi. Elle a commencé sa carrière à la télé avec l'émission Popstars, elle est connue aussi pour sa magnifique interprétation du tube de Michel Sardou « je viens du sud ».

Chimène confinée dans le Sud-Ouest de la France ou elle vit actuellement connaît bien les Pyrénées-Orientales, elle a habitée Elne. Une artiste assurément dans les cœur des Catalanes et Catalans qui nous fait l'amitié de partager une heure avec vous. Et nous allons savourer son portrait décalé par Guillaume Clavaud.

Marielou est une passionnée de couture. Et depuis Thuir elle a décidé de coudre avec son équipe de bénévoles, des masques pour le service pédiatrique de l'hôpital de Perpignan et de les offrir avec l'aide de l'association JOAJOIE (de Daniel Fita). Marieloue réalise aussi de magnifiques peluches solidaires. Pour pouvoir continuer elle cherche des dons de tissus et d’élastiques. Une Femme au grand cœur dont nous saluons ensemble l'action positive en Pays Catalan. La sélection de Philippe Anglade.

A trois reprises nous jouons au quiz musical de Julio Léone toujours accompagné par sa guitare.

Josiane Coranti nous propose un peu de lecture numérique pour passer le temps en confinement. A propos la fête Catalane traditionnelle du livre (et de la rose) c'est le 23 avril, la Sant Jordi.

Patrick Mas nous confie ses ressentis avec beaucoup de second degré.

Arno Visconti plus connecté que jamais fait vivre vos messages et vos réactions.

Stéphane Roger et Etienne Legrand assurent la technique et la réalisation de ce rendez-vous.

Après le live, le replay. N'hésitez pas à partager !!!