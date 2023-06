Chopin et une création électro-symphonique pour le Lille Piano(s) festival

Il se veut ouvert à tous les claviers et toutes les formes de musique : pour sa vingtième édition, qui débute ce vendredi 9 juin, le Lille Piano(s) Festival le démontre une nouvelle fois avec une programmation variée jusqu'à dimanche soir.

Cette année, c'est Frédéric Chopin qui est mis à l'honneur. Les amateurs seront servis avec ses nocturnes, ses valses, ses préludes et ses concertos. Sur la quarantaine de concerts au programme, pas moins de 11 sont consacrés au compositeur franco-polonais emblématique du piano et lui-même pianiste virtuose.

"C'est très important que l'orchestre ne reste pas dans une tour d'ivoire"

Le festival s'ouvre aussi à la musique actuelle, avec le répertoire électro-symphonique de Molécule. Le DJ est venu pendant deux ans enregistrer des sons auprès des musiciens de l'orchestre. Il les a ensuite retravaillés sur ses claviers électroniques et en a fait une partition symphonique qui sera interprétée ce vendredi soir au Nouveau Siècle pour la toute première fois, sous la baguette d'Alexandre Bloch.

Entre les deux, le public pourra écouter du jazz, assister à des masterclasses et des ateliers, profiter de concerts pour les plus jeunes et de ciné-concerts avec Buster Keaton et Charlie Chaplin au menu, ou encore assister à un duo entre deux musiciens également hommes de radio : Jean-François Zygel et André Manoukian.

15.000 spectateurs sont attendus pour écouter une cinquantaine d'artistes dont de très grands noms comme Bertrand Chamayou, Kotaro Fukuma ou encore Abdel Rahman el Bacha.

Le Nouveau Siècle sera une nouvelle fois le coeur battant de ce festival mais quatre autre lieux proposeront des concerts: le conservatoire, la crypte de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, la gare Saint-Sauveur et les Archives Départementales.