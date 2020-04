Christophe : la liberté à tout prix

Artiste perfectionniste, fan d'automobile et épris de liberté, Christophe, mort dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir attrapé le coronavrius, était beaucoup plus que l'image de chanteur de variété qui lui collait à la peau. Retour sur le parcours de Daniel Bevilacqua, dit Christophe.

Interprète d'Aline, Les Marionnettes ou Les mots bleus, Christophe a érigé sa liberté en vertu cardinale. Dès ses débuts, cet amoureux d'automobile a refusé l'étiquette yéyé. Il s'est peu à peu orienté vers un rock étrange et déconstruit, profitant de l'arrivée des synthétiseurs. Artiste perfectionniste, il nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi des suites "d'un emphysème", une maladie pulmonaire. Atteint du coronavirus, le chanteur de 74 ans avait été hospitalisé fin mars.

Daniel, dit Christophe

Daniel Bevilacqua naît à Juvisy-sur-Orge en 1945. Il ne se fait pas encore appeler Christophe quand il découvre le blues des origines. En 1961, il est âgé de 16 ans et commence par reprendre les titres de Little Richard, Gene Vincent et Elvis Presley. Il avouera même que, lors de ses premières prestations publiques, il lui arrivait de prétendre être l'auteur de ces chansons.

Son premier 45 tours est publié en 1964. Il s'intitule Reviens Sophie et ne rencontre pas son public. Il faudra attendre 1965 pour que la chanson Aline lui offre son premier succès.

La meilleure des chansons, c'est Aline par Christophe.

Christophe aime répéter qu'il a composé Aline en 15 minutes durant une pause déjeuner. Tout d'abord, la chanson est imaginée avec un autre prénom. Christophe en change le titre inspiré par Aline Natanovitch, l'assistante d'un dentiste que consultait le chanteur.

Plus tard, quand on lui demande en interview quelle est la meilleure chanson du monde, il répond avec malice que c'est "Aline par Christophe".

Les premiers succès

Ses 45 tours suivant s'intitulent Les Marionnettes, Excusez-moi, monsieur le professeur ou Amour interdit. Christophe refuse l'étiquette yéyé et souhaite se démarquer de cette image de chanteur de variété. Il quitte tout et part alors en tournée quelques mois avec le cirque Arlette Gruss.

Au début des années 70, on lui adjoint un jeune parolier nommé Jean-Michel Jarre avec qui il écrira Les Paradis Perdus ou Les Mots Bleus.

Un travail d'orfèvre

Les deux hommes vont se passionner pour les synthétiseurs et les possibilités offertes par la musique électronique. Dès lors, Christophe triture les sons, il les travaille comme un orfèvre. Son perfectionnisme absolu tourne presque au fétichisme. Il passe des mois à fignoler le son d'une batterie ou à chercher un modèle de guitare rare pour terminer un titre. L'album Bevilacqua sort en 1996, c'est la première publication de l'artiste en treize ans.

Un yéyé devenu dandy

Dès lors, l'image de Christophe change du tout au tout. Après 26 ans d'absence, il remonte sur scène et donne une série de concerts à l'Olympia. Il redevient à la mode et multiplie les collaborations avec des artistes comme Alain Bashung, Isabelle Adjani, Julien Doré ou Brigitte Fontaine.

Christophe passe les années 2000 sur scène. On le voit sur la scène de l'Olympia, de l'Elysée Montmartre ou même dans le parc du château de Versailles. Ses tournées, parfois intimes, ont une mise en scène soignée, théâtralisée. Christophe joue en Suisse, en Belgique, au Liban et évidemment en France, il se produit même dans sa ville natale de Juvisy-sur-Orge.

Christophe etc.

En 2019, Christophe avait sorti deux albums intitulés Christophe etc. et Christophe etc. vol 2. Il y reprenait ses grands succès en compagnie d'invités prestigieux comme Pascal Obispo, Etienne Daho ou Eddy Mitchell.