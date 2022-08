L'opération Ciné Cool est de retour pour sa 25e édition. Du 20 au 27 août, une grande partie des cinémas d'Alsace proposent la place de cinéma à 4,50€ pour tous les films à l'affiche. Des avant-premières et rencontres avec le public sont également au programme dans plusieurs cinémas.

Ciné Cool dans le Grand Est : "Le public est au rendez-vous quand on organise des rencontres"

L'opération Ciné Cool commence ce samedi ! Pendant une semaine, jusqu'au 27 août 2022, la plupart des cinémas du Grand Est proposent l'entrée à 4,50€ pour tous les films à l'affiche (hors 3D). Des séances en avant-première et des rencontres avec les équipes des films sont également prévues tout au long de la semaine, sur une sélection de 42 longs-métrages.

Objectif pour les exploitants : faire revenir le public en salle à l'heure où les plateformes de vidéos à la demande (comme Netflix, Disney + ou Amazon Prime) grignotent des parts de marché. Eva Letzgus, présidente du syndicat des directeurs de cinémas du Rhin et de Moselle, est confiante pour les semaines à venir. "On se rend compte que le public est au rendez-vous quand on organise des animations comme des avant-premières ou des rencontres, observe-t-elle. Les opérations tarifaires portent leurs fruits, la fête du cinéma fin juin a par exemple enregistré une hausse de la fréquentation de 4 %."

Des équipes de films dans les communes

Si les équipes de films sont souvent enclines à se rendre dans les grandes villes rapidement accessibles comme Strasbourg, il est plus difficile de les faire venir dans de petites communes. L'opération Ciné Cool tente de le proposer dans sa programmation un peu partout dans le Grand Est.

L'équipe du Visiteur du futur, tourné en Lorraine, est par exemple invitée au cinéma de Plombières-les-bains le vendredi 26 août à 19h30. Elle se déplacera également au cours de la semaine dans des cinémas de Ludres, Metz, Nancy et Epinal.

Parmi les nombreuses autres animations, une rencontre avec l'équipe de Rodéo est organisée au cinéma Star de Strasbourg le 24 août à 20 heures. Le film Revoir Paris, qui revient sur les conséquences psychologiques des attentats du Bataclan, est quant à lui programmé en avant-première dans de nombreux cinémas locaux, comme le centre culturel Claude Vigée, à Bischwiller, mercredi 24 août à 20 heures.

Ce qui nous fait défaut, c'est la régularité de la fréquentation

Ciné Cool existe depuis 25 ans et constitue un rendez-vous phare de la fin de l'été pour les cinémas alsaciens. Ces dernières années, Jean-Marc Calmels, directeur des cinémas Forum à Sarreguemines, a vu la fréquentation de ses salles augmenter de 30 à 60 % pendant les 8 jours de l'opération. Mais pour faire venir le public en nombre tout au long de l'année, il croit surtout dans la diversification de la programmation.

"Ce qui nous fait encore défaut c'est la régularité de la fréquentation, explique le directeur. Il manque un calendrier de sorties soutenu pour maintenir le public. On a eu presque trop de films français ces derniers temps, ils se sont cannibalisés. Il est important que l'on retrouve l'équilibre de programmation fait de blockbusters américains, de films d'auteurs français et de comédie française. Mais il ne faut pas que cela soit déséquilibré dans un sens ou dans un autre. Il faudra veiller à cela et je pense que le public répondra présent."

Du cinéma d'art et essai au grand complexe, tous les types de salles participent à l'opération Ciné Cool. On en compte 72 à travers tout le Grand Est, dont 21 en Alsace. Parmi eux : Le Sélect à Sélestat, Le Trèfle à Dorlisheim, le Palace Lumière à Altkirch, le Mégarex à Haguenau ou encore les cinémas Vox, Star, Saint-Exupéry et UGC à Strasbourg. Retrouvez la liste complète sur la page web de l'opération Ciné Cool.