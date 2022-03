Ciné-Notes, le festival de la musique de films est de retour à Bordeaux

Aux amoureux de musique et de cinéma, ne manquez sous aucun prétexte la 4ème édition de Ciné-Notes en Gironde ! Un rendez-vous initié en 2018 par l'Opéra National de Bordeaux, afin de rendre hommage aux plus grands compositeurs de musiques de films.

Du 7 au 22 mars 2022, Ciné-Notes, le festival de la musique de films s’installe à Bordeaux. Les « Monstres et Créatures » seront à l’honneur avec E.T l’extra terrestre, les Gremlins ou encore Frankenstein. Au programme : des ciné-concerts, conférences, concerts symphoniques, projections, jazz...de quoi frissonner de bonheur !

LES INCONTOURNABLES :

- CINÉ-CONCERTS d’E.T L'EXTRATERRESTRE de Steven Spielberg avec la fameuse musique de John Williams jouée en direct par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, le vendredi 11 mars à 20h00 et le dimanche 13 mars à 15h00 à l'Auditorium de Bordeaux.

- CONCERT SYMPHONIQUE MONSTRES ET CRÉATURES par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, le jeudi 17 et vendredi 18 mars à 20h00 à l'Auditorium de Bordeaux.

- CONCERT D'IMPROVISATION au piano de Thomas Enhco autour des musiques légendaires de monstres au cinéma, le samedi 19 mars à 20h00 à l'Auditorium de Bordeaux.

LA PÉPITE HUMORISTIQUE avec Alex Jaffray, chroniqueur France Bleu avec « Le son d’Alex » et spécialiste de la musique. Une conférence ludique et humoristique d'ALEX JAFFRAY : "LA PEUR EN MUSIQUE", le samedi 12 mars à 20h00 à l'Auditorium de Bordeaux.

LES PROJECTIONS DE FILMS EN MUSIQUE :

- GREMLINS : lundi 7 mars à 20h00 à l'UGC de Talence

- HARRY POTTER À L'ECOLE DES SORCIERS : mardi 8 mars à 20h00 à l'UGC des Bassins à Flot

- LES DENTS DE LA MER : lundi 14 mars à 20h00 à l'UGC de Bordeaux

LES CONFÉRENCES :

- OLIVIER DESBOSSES - "La musique de Jerry Gomdsmith", le jeudi 10 mars à 18h00 Station Ausone.

-CONFÉRENCE DES AMIS DE L’ONBA - Conférence de Benoît Daldin sur l'univers musical de John Williams, le mardi 8 mars à 17h00 au Grand-Théâtre de Bordeaux.

France Bleu Gironde est partenaire de la nouvelle édition de Ciné-Notes. Un festival exigeant à des prix attractifs ! Le concert de Thomas Enhco est à 10€ pour tous, et seulement 1€ pour les moins de 28 ans. Les ciné-concerts et concerts symphoniques en présence d’un orchestre national sont accessibles dès 8€, les renseignements et info pratiques sur le site du Ciné Notes.