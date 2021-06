Cinéma : un prix Michel Legrand, organisé dans le Loiret, récompensera un compositeur de musique de films

Un prix Michel Legrand est organisé pour la première fois samedi 19 juin, au domaine de la Mothe dans le château du compositeur défunt, dans la région de Montargis. Le prix récompensera un compositeur de musique de films et sera retransmis sur les réseaux sociaux.

Michel Legrand, compositeur des musiques des Demoiselles de Rochefort et des Parapluies de Cherbourg

La comédienne Macha Méril compte bien faire perdurer la mémoire de son défunt mari, le compositeur Michel Legrand. "Il n'y a pas de prix pour les compositeurs de films, c'est très curieux. Je sais que c'était un des souhaits de Michel Legrand", explique Macha Méril, créatrice et présidente du prix. "Quoiqu'il arrive, malgré le Covid-19, j'ai décidé quand même cette année de créer ce prix."

La comédienne Macha Méril, épouse du défunt compositeur, est la créatrice du prix © Maxppp - Franck Castel

Organisé pour la première fois, le prix Michel Legrand aura lieu samedi 19 juin, au domaine de la Mothe, dans le château du compositeur, dans le nord du Loiret. Devant un public limité à une cinquantaine de personnes, Covid-19 oblige, le prix récompensera un compositeur de musique de films pour son oeuvre. Un second prix sera décerné à un jeune compositeur.

Une première édition limitée par le Covid

L'événement sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux. "Ce sera accessible à beaucoup plus de personnes", poursuit Macha Méril. "L'année prochaine, nous le feront en grand, si le Covid nous lâche la grappe." Chaque année, le prix "Michel Legrand pour la musique" sera remis au cours du mois de juin, par un jury composé de personnalités et de professionnels du monde du cinéma, de la littérature et de la musique.

"Cette année, ça a été une catastrophe. Les films ne sont pas sortis, donc nous avons eu un peu de mal", regrette l'actrice. "Mais je suis persuadée que quand tout rentrera dans l'ordre, nous pourrons avoir des concurrents du monde entier, qui seront fiers d'avoir le prix Michel Legrand."

La musique de Michel Legrand a marqué les esprits - Macha Méril, comédienne

Pour Michel Legrand, compositeur notamment des musiques des Demoiselles de Rochefort, ou encore des Parapluies de Cherbourg, "la musique c'était quelque chose qui devait nous élever, nous donner un peu d'espoir", raconte son épouse. En 1942, Michel Legrand remportait l'Oscar de la meilleure musique pour le film Un été 42.

"La musique de Michel Legrand a marqué les esprits, d'une façon un peu particulière", ajoute Macha Méril. "C'est quelqu'un qui nous a touché au fond du cœur. Il pensait que la musique était quelque chose qui aide à vivre, et c'est ça que nous allons respecter dans les choix des concurrents."