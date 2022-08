Circuit Bleu - le Cabaret Vert

Ce mercredi, Nina Lombardi et Nicolas Schmitt délocalisent l'Happy Hour en plein cœur du Cabaret Vert, à la rencontre des organisateurs et du public qui arrive à peine, puisque les portes ouvrent à 18 heures ! Et c'est parti pour cinq jours de pur bonheur, du 17 au 21 août.