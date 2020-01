Découvrez Claire Faravarjoo, la nouvelle découverte francophone

Nouvellement élue Découverte Francophone par les Médias Francophones Publics auxquels participent la France, la Belgique, le Canada et la Suisse, Claire Faravarjoo succède à de nombreux artistes comme la Grande Sophie, Pierre Lapointe et beaucoup d’autres.

Les Découvertes francophones

Tous les deux mois, les responsables de la programmation musicale de France Bleu (Radio France), La Première (RTBF en Belgique), ICI Musique (Radio-Canada) et Option Musique (RTS en Suisse) votent pour la découverte du titre d’un nouveau talent de la musique francophone. Parmi les heureux élus qui bénéficient d'un coup de projecteur sur ces radios, on peut citer Clara Luciani, Marie-Flore, Yseult, Evelyne Brochu, Claire Laffut ou encore Témé Tan.

Claire Faravarjoo

Révélée au grand public en 2013 dans The Voice, l'émission de TF1. Claire a pris le temps de mûrir son projet artistique. Devenue Claire Faravarjoo, une artiste à la french pop palpitante puisée dans les clubs. Elle s’impose sur la scène française et nous met sur sa liste d’invités au Nightclub, son premier album. Véritable hymne à la jeunesse, c'est un séduisant cocktail monté à coup de textes ciselés et de jeux de mots bien sentis. Rythmique suave, ligne de basse profonde à la frontière du disco et de l’électro, synthés rétro et une envie qui démange, celle de danser et d’user ses tennis sur le sol des salles de concert.

Découvrez son 1er single Rodéo, vainqueur de la Découverte Francophone pour la période janvier - février 2020.

Depuis la sortie de son premier EP Minuit en octobre 2017 [#14 Records], tout s’enchaîne : finaliste du Prix Ricard SA Live 2018, sélection Inouïs du Printemps de Bourges 2018, sélection Tremplin Décibulles 2018, sélection Pic d’Or 2018, lauréate du Tremplin L’Oiseau Rare 2018... Claire Faravarjoo s’est produit à travers toute la France et dans de belles salles parisiennes comme Les 3 Baudets, La Maroquinerie ou Le Café de la Danse. Par ailleurs, Claire a assuré les premières parties d’artistes renommés tels que : Brigitte, Julien Doré, Suzane... Après le Nancy Jazz Pulsation et les Bars En Trans, elle continue la route des festivals avec le Cabaret Vert (08.19), ou encore le MaMa Festival (10.19).

À écouter sur France Bleu

Retrouvez Claire Faravarjoo dans l'émission Nouvelle Scène le mardi 18 février à 20h00 et dans la Playlist Nouvelle Scène, à emporter partout avec vous !

Son titre "Rodéo" est également diffusé régulièrement dans l'émission France Bleu Blanc Hits.