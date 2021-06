Clara Luciani : "Je fais le tour de France des spécialités régionales"

Clara Luciani, auteure-compositrice-interprète, nous dévoile les lieux qui comptent dans sa vie et ceux qui ont marqué sa carrière. Place(s) à la France de Clara Luciani !

Musique, littérature, cinéma... Clara Luciani est curieuse de tout. Mais saviez-vous qu'elle était également très gourmande de gâteaux ? En tournée, elle demande systématiquement quelle est la spécialité locale. Pralines, calissons, gaufres, navettes... Rien ne lui échappe !

Clara Luciani lève également le voile sur son enfance en Provence, ses escapades en Normandie, ses vacances en Corse ou dans le Nord à Dunkerque, ses rencontres qui changèrent sa vie sur la Côte d'Azur et à Paris.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est la chanteuse Clara Luciani qui nous dévoile les lieux importants de sa vie.

Bien qu'ayant grandi dans le Sud, dans environs de Marseille (Bouches-du-Rhône), c'est bien dans le Nord, à Dunkerque exactement, que Clara Luciani passait régulièrement ses vacances de petite fille. Sa famille maternelle y vivait, et malgré un voyage en voiture très long, Clara Luciani en garde de très bons souvenirs.

On était à l'arrière de la voiture avec ma sœur et on écoutait nos Walkman, on écoutait Britney Spears et on mangeait des sandwiches "triangle".