Clara Luciani revient avec "Le Reste" son nouveau single dansant, chic et funky

Après le succès phénoménal de son premier album "Sainte-Victoire", triple disque de platine, couronné par deux Victoires de la Musique consécutives ("Révélation scène" en 2019 puis "artiste féminine" en 2020), Clara Luciani vient d’annoncer son grand retour avec la sortie le 11 juin de son prochain album "Cœur" dont elle nous dévoile la toute première chanson : "Le Reste", à découvrir dès le 9 avril sur les ondes de France Bleu.

Comme en atteste "Le Reste", cet album sera résolument dansant, chic et funky. "Le Reste" est une chanson qu’elle a écrite et composée en femme forte et moderne qui n’a pas peur d’exprimer ses désirs. Afin de produire cet album ambitieux et ne rien laisser au hasard, elle a réuni autour d’elle un groupe inédit et très complet d’artistes de haut vol, à la fois musiciens et producteurs brillants : Sage, Breakbot, Pierrick Devin.

Rendez-vous le 11 juin prochain pour découvrir ce deuxième album tant attendu !

