Claudio Capéo : "Tellement hâte" de venir sur la scène du Palio de Boulazac

Forcément, ce retour en scène se fera sur un air de dolce vita, puisque le chanteur d’origine italienne reprend la tournée de l’album Penso a te, qui vient d'être réédité et augmenté, et où il fait entendre son beau grain de voix sur les plus grands standards transalpins (Se bastasse una canzone, Senza une donna, Ti amo, Il mio rifugio...)

Claudio Capéo à répondu à notre coup de fil (on avait convenu du rendez-vous!). Chaque après-midi de la semaine à 17h22 c'est "22 v'la le 24" sur France Bleu Périgord. Nous essayons de joindre des artistes que l'on aime en Dordogne, qui ont marqué 2021, qui vont venir en Dordogne en 2022...

22 v'là le 24 : Claudio Capeo Copier

Avant ce show Périgourdin, l'Alsacien ne cache pas son impatience à retrouver le public : "on a tellement hâte" confie-t-il.

Avec Penso a te on a voulu mettre en valeur mes origines, mes racines. Faire plaisir à mes parents et à ma famille, à tous Italiens. Et puis faire découvrir aux plus jeunes générations. C'est vraiment un régal de pouvoir partager tout ça.

En 2022, Claudio Capéo acteur?

"Il se passera des choses, on a envie d'avancer, on a surtout envie de s'éclater. L'acting (dont on sait qu'il suit une formation, ndlr) m'éclate"

Un réveillon en Alsace

En famille. On arrivera en 2022, et le retour sur la route des concerts... avant d'arriver en novembre en Dordogne.

La Dordogne qui, pendant la Seconde Guerre Mondiale, avait accueilli 80.000 Alsaciens.

Pour réserver (ou offrir) des places pour le spectacle de Claudio Capéo : le site internet du Palio de Boulazac