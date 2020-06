Clermont-Ferrand : la Coopérative d'été est annulée, plus de concerts en terrasse !

Une douche froide. Après un début de printemps fait d'incertitudes et d'annulations, la direction de la Coopérative de mai se réjouissait de pouvoir offrir des concerts estivaux en conformité avec les règles sanitaires imposées par la crise sanitaire. Pendant les très longues semaines de confinement, l'équipe clermontoise de la Coopé a travaillé avec ses partenaires et les artistes proches pour proposer "une Coopé d’été exceptionnelle et éphémère".

L'incontournable salle de spectacles, qui fête son 30e anniversaire, ne pouvait se résoudre à attendre une éventuelle levée des mesures sanitaires et avait imaginé un nouveau concept "une Coopérative de Mai exceptionnelle et éphémère, en plein air, sur une terrasse aménagée et décorée, une offre culturelle et conviviale sur-mesure, avec bar et restauration, qui alternera les découvertes et de grands artistes, des projections, des offres jeune public, dans le plus strict respect des recommandations sanitaires, des gestes barrière et des normes de distanciation, sur des jauges limitées". L'annonce avait été officialisée la semaine dernière avec deux sessions, d'abord du 24 juin au 11 juillet, puis du 19 août au 5 septembre, du mercredi au samedi.

Cali, Sanseverino, Bumcello, The Inspector Cluzo, French Cowboy, The Limiñanas (en DJ set), The Wackids, Dick Annegarn, Morgane Imbeaud, Jo Wedin & Jean Felzine, et Christophe Adam. De nombreux artistes avaient répondu avec enthousiasme à l'appel de la Coopérative de Mai.

Mais devant les innombrables difficultés rencontrées à chaque étape du projet, la Coopé d’été vient donc d'être annulée en accord avec les artistes et les partenaires. "Nous nous retrouverons dès cet automne, pour une rentrée que nous continuons à préparer avec soin, dans des conditions que nous espérons plus accueillantes pour notre public, dont l’accueil n’a jamais cessé d’être la principale de nos préoccupations."