Clermont-Ferrand : la Coopérative de Mai se déconfine et va proposer des concerts tout l'été

Après plus d’un an de fermeture (à l'exception de quelques rares concerts en octobre dernier), la Coopérative de Mai a annoncé ce lundi un été inédit jalonné de concerts dans la cadre de son déconfinement. L'événement est baptisé "La Grande Évasion !". Ce sera tous les jeudis, vendredis et samedis, à compter du 17 juin et jusqu'au 7 septembre. Des concerts à petits prix, entre 5 ou 10 euros.

Contexte sanitaire oblige, ils auront lieu dans la salle devant moins de 1.000 personnes, toutes assises. Une terrasse sera aménagée sur le parvis de la Coopé. La programmation estivale de ces concerts en terrasse a été dévoilée ce lundi sur le site de la Coopérative de mai. C'est Last Train qui ouvrira le bal du déconfinement le 17 juin prochain. Et quelques surprises sont à venir...

Pas de pass sanitaire

Jusqu'au 24 juin, le site sera ouvert à 18 heures pour des concerts à 20 heures. Objectif : que tout le monde puisse respecter le couvre-feu et rentrer à la maison avant 23 heures. L'étau sanitaire se desserrera un peu plus à partir du 30 juin. Concerts à 21 heures et fermeture à minuit.

Les réservations sont obligatoires pour tous les concerts et la billetterie fonctionnera uniquement les soirs de concerts. Le pass sanitaire ne sera pas nécessaire puisque la jauge est inférieure à 1.000 personnes. Il sera possible de boire et manger sur la terrasse (service à table).

En juin

Jeudi 17 juin : Last Train. Vendredi 18 : Yan Wagner. Samedi 19 : Bonnie Banane. Jeudi 24 : ouverture du festival Europavox : David Walters.

En juillet

Jeudi 1er juillet : Astero-H. Vendredi 2 : Les Mamans du Congo, RRobin. Samedi 3 : Muddy Gurdy. Jeudi 8 : Crimi. Vendredi 9 : Cimafunk. Samedi 10 : Slift. Jeudi 15 : French Kiss Country. Vendredi 16 : François and The Atlas Mountains. Samedi 17 : Laura Cahen. Jeudi 22 : Noe Preszow. Vendredi 23 : H-Burns and the Stranger Quartet (hommage à Léonard Cohen). Samedi 24 : La Cafetera Roja. Jeudi 29 : Myd (Live Band). Vendredi 30 : Little Bob. Samedi 31 : Silly Boy Blue et Kalika.

En août

Vendredi 6 août : François Hadji Lazaro. Samedi 7 : Blond Neil Young. Jeudi 12 : Didier Wampas. Vendredi 13 et samedi 14 : les Frères Jacquard. Jeudi 19 : YN. Vendredi 20 : Johnny Gallagher. Samedi 21 : Rawb. Jeudi 26 et vendredi 27 : programmation à déterminer. Samedi 28 : Johan Papaconstantino.

En septembre

Jeudi 2 septembre : Joao Selva. Vendredi 3 : Cabaret Dub. Samedi 4 : Matt Low-Alex Delano. Mardi 7 : Sébastien Tellier.