Clermont-Ferrand : le Festival Europavox redimensionné aura lieu au stade Marcel-Michelin

Les organisateurs travaillaient depuis de nombreux mois sur cette option. Maintenir le festival musical phare de l'été clermontois, tout en répondant aux nombreuses contraintes sanitaires et logistiques causées par ce maudit virus. Mais la direction d'Europavox a tenu ses promesses. Il y a bien une édition 2021, certes new-look, mais elle devrait largement contenter les festivaliers. Il a fallu travaillé d'arrache-pied et de concert (sic) avec les autorités et les collectivités pour obtenir le feu vert.

Jauge à 5.000 personnes

Europavox l'a officialisé ce samedi sur les réseaux sociaux. Le festival se tiendra cet été du 25 au 27 juin en configuration assise et avec une capacité d'accueil fixée à 5.000 personnes telles que l'exigent les recommandations gouvernementales. En tenant compte de tous ces critères, la solution de concentrer les concerts au stade Marcel-Michelin était une évidence.

Manu Chao en 2017

Europavox avait déjà investi le stade Marcel-Michelin en 2017. Ce n'était pas lié à la crise sanitaire, mais à un concert événement. Celui de Manu Chao, neuf ans après son dernier passage enflammé au Zénith d'Auvergne, Manu Chao revient à Clermont-Ferrand. L'ex-leader de la Mano Negra avait enflammé l'antre des jaune et bleu devant plus de 20 000 spectateurs en transe.

Programmation en attente

Cet été, ils seront quatre fois moins nombreux. Et vous l'aurez compris, ce ne sera pas à cause de la programmation encore mystérieuse en cette heure. La direction du festival donnera toutes les informations sur la programmation et l'organisation de cette édition 2021 dans les prochaines semaines.