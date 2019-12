Clermont-Ferrand : Matthieu Chedid, Mika et Aya Nakamura, premières têtes d'affiche du festival Europavox

Clermont-Ferrand, France

Voici l'entrée plutôt copieuse du menu concocté par les organisateurs du festival Europavox version 2020. Au total, une cinquantaine d'artistes avec 20 nationalités représentées se produiront à la fin du mois de juin à Clermont-Ferrand. Les premières têtes d'affiche ont été dévoilées.

- M - est comme à la maison à Clermont et encore plus à la Coopérative de Mai. Dès qu'il revient en Auvergne, Matthieu Chedid qui ne manque jamais l'occasion de rendre hommage aux piliers de la "Coopé" et organisateurs d'Europavox. Sa dernière venue dans la capitale auvergnate remonte au 9 mai dernier au Zénith d'Auvergne dans le cadre sa tournée solo, "Grand Petit Concert". Sa dernière performance sur la scène de la Coopérative de mai remonte au 1er juillet 2017, juste avant l'apparition de la grande scène en plein air donc.

En revanche, ce sera une première pour Aya Nakamura. Née sur les réseaux sociaux, la nouvelle reine francophone de la pop urbaine et du R&B a vendu son deuxième album "Nakamura" à plus de 300.000 exemplaires, avec son single carton "Djadja". Un opus certifié triple disque de platine. Aya Nakamura, c'est aussi 350 millions de vues sur Youtube, dont 160 millions pour le seul Djadja.

Mika est de retour avec son cinquième album "My Name Is Michael Holbrook". Avec plus de 10 millions de CD vendus à ce jour, il a obtenu des disques d’or et de platine dans 32 pays et a démontré être un véritable « Renaissance Man » grâce à ses talents d’écriture, comme performer, fashion designer. Avant de repartir en tournée, Mika est resté médiatiquement sur le devant de la scène médiatique en tant que membre du jury de l'émission The Voice sur TF1.

... mais aussi Foals, Acid Arab, Suzane...

Outre ces trois gros poissons, le festival Europavox a également attrapé dans ses filets Foals (rock britannique), Mister V (rappeur), L'Impératrice (pop/disco), Acid Arab (dance/électro), Suzane (chanson électro), Last Train (rock français) ou encore Kikesa (hip-hop/rap).

Comme d'habitude, les organisateurs vont faire durer le plaisir en annonçant prochainement d'autres têtes d'affiche pour l'édition 2020 qui se tiendra du 25 au 28 juin prochains sur la place du 1er Mai à Clermont-Ferrand. L'été dernier, Franz Ferdinand, Eddy de Pretto, Nekfeu ou encore Morcheeba avaient enflammé les festivaliers.