Clone de - Le festival Beauregard affiche complet : France Bleu Cotentin vous offre les derniers pass 4 jours !

Un festival qui rassemble

Le festival Beauregard (du 5 au 9 juillet) se déroule chaque année dans le parc du château d'Hérouville-Saint-Clair. La dernière édition a rassemblée plus de 147 000 festivaliers, un record ! Pour cette 15ème édition, retrouvez une programmation exceptionnelle 😊.

On ne vous les présente plus, les grands noms de la musique seront présents cette année. Retrouvez des artistes comme Shaka Ponk, Angèle, Kungs, Lomepal et bien plus pour des concerts de folie.

Des places très convoitées

Beauregard, c'est 5 jours de musique, dans une ambiance incroyable. Le festival a pris une telle ampleur qu'il affiche complet depuis le mois de mars, du jamais vu!

France Bleu Cotentin vous offre un pass 4 jours pour 2 personnes avec l'emplacement au camping, rien que ça !

Vous serez peut-être le ou la dernière à gagner un pass exclusif pour Beauregard. Pour participer, rien de plus simple: inscrivez-vous ici.

Bonne chance à tous 🤞