COCON : les Copains Confinés en alsacien

A l’initiative de Nicolas Fischer et en collaboration avec Dominique Lô pour la réalisation, les copains confinés sont un collectif de chanteurs qui ont enregistré, de chez eux, mais tous ensemble, la chanson RESTER CHEZ SOI. Le clip est visible ici depuis le 25 mars 2020 :

Une semaine plus tard, une vingtaine d’artistes alsaciens se réunit pour une version alsacienne de la chanson : Mìr sìnge änfàch gràd e Lìed (on chante simplement une chanson) !

Le clip en alsacien et sous-titré en français est visible ici depuis le 3 avril 2020 :

Pour "occuper" tous les solitaires du confinement, cette initiative solidaire a permis à des artistes alsaciens d’enregistrer de chez eux cette chanson hommage aux personnes qui font front face à l’épidémie (texte et traduction ci-dessous). Toutes les personnes impliquées dans ce projet figurent dans le générique de fin. « Il y a ceux qui nous soignent, ceux qui nous nourrissent, ceux qui font en sorte que notre vie puisse continuer… et il y a ceux qui divertissent et qui chantent. Le corps a besoin de médecin, la tête et le cœur ont besoin de baladins. » (Nicolas Fischer)

Contact : contact@nicolasfischer.net

Page Facebook dédiée.

Sìnge mìt :

MÌR SÌNGE ÄNFÀCH GRÀD E LÌED

(Texte : Nicolas Fischer / Nicolas Fischer – Dominique Lô)

Es ward jò nìt ze viel velàngt

Mìr màche mìt, àlli mìt’nànd

Ja, tròtz getrannt, wit vònenànd

Gann mìr ùns àlli frìedlich d’Hànd

Mìr sìnge änfàch gràd e Lìed

Mìr hàn jò Zit, sìn nìt ze mìed

Ùn schùn ìsch nìemànd’ meh ellän

Mìr halfe mìt ùn bliewe d’häm

Drüsse sìn Helde àn de Frònt

Drüsse, dert kampfe se fìr ùns

Sie màche àlles wàs se kenne

Àm And, ja, ware se gewìnne

Fìr àlli die, wie Dàà ùn Nàcht

Betelicht sìn àn dere Schlàcht

Dò wen m’r hit àlli lüt klàtsche

Ùf die Persòne kànn m’r zähle

Mìr pàcke’s ùn mìr ìwerschtehn’s

Mìr schàffe’s, ja, ‘s mùess witerschgeh’n

Mìr hàlte’s üs ùn bliewe stòlz

Mìr bliewe stàrik, hewe Hòlz

Mìr traffe ùns sìcher bàl wìder

Ùn gann ùns andlich rìchtich d’Hànd

Ùn bàl schient d’Sùnn wìder, nàtìrlich

Ùn fàngt e nejes Laawe àn