Comment Goldman a sauvé Florent Pagny ?

Florent Pagny est aujourd'hui au sommet de sa gloire, il a pourtant failli tout perdre en 1990. Retour sur un sauvetage qu'il doit à l'intervention de Jean-Jacques Goldman.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec revient sur l'incroyable destin de Florent Pagny avec Eric Le Bourhis, journaliste et auteur du livre "Florent Pagny, portrait d'un éternel rebelle" aux éditions Prisma.

Il perd tout en 1990

Dans les années 1980, Florent Pagny a réussi son entrée dans le monde de la chanson. Lui qui découvre la vie médiatique par le cinéma est désormais un chanteur. Il a du succès et file le parfait amour avec Vanessa Paradis, autre toute nouvelle vedette de cette époque.

La presse n'est pourtant pas tendre avec les deux artistes et, pour répondre aux différentes attaques dont il s'estime victime, Florent Pagny interprète un brûlot intitulé Presse qui roule et qui commence par ces deux strophes :

Presse qui roule pas vraiment cool

Presse qui coule me casse les couilles

Ce titre passe mal. Les radios boycottent immédiatement l'artiste. Ce n'est que le début de la galère.

Vanessa Paradis part aux États-Unis pour travailler avec Lenny Kravitz. Cette collaboration se transforme en une histoire d'amour. Florent Pagny se retrouve seul.

Lâché par Vanessa Paradis, Florent Pagny au creux de la vague est également peu à peu délaissé par tous les prétendus amis qui l'entouraient. Il se retrouve seul et sa carrière, en berne, a besoin d'un nouvel élan.

Jean-Jacques Goldman à la rescousse

Florent Pagny souhaite relancer sa carrière et il se met en quête de grands auteurs pour lui écrire de bonnes chansons. Ses quelques remous avec la presse découragent beaucoup d'artistes et la tâche s'avère plus compliquée que prévue.

Et un jour, Jean-Jacques Goldman contacte Florent Pagny pour lui proposer de rejoindre la troupe des Enfoirés.

L'occasion est trop belle et Pagny réussit à convaincre Goldman, d'abord réticent, de lui écrire une première chanson. Ce titre, c'est Si tu veux m'essayer, un véritable carton qui va relancer la carrière de Florent Pagny, bien avant des succès comme Caruso ou Ma liberté de penser.