Comment participer à l’édition 2023 du Tremplin Music'AL parrainé par Christophe Mali

Qui pour succéder à Camille Anssel, le gagnant du tremplin 2022, qui était l'invité d'Emilie Mazoyer dans Décibels aux côtés de Christophe Mali, du groupe Tryo, parrain du concours ?

Le Tremplin Music'AL, c'est quoi ?

Un concours musical national ouvert à tout artiste, auteur, compositeur amateur.

Une participation 100 % numérique, grâce à une plateforme digitale dédiée : www.tremplin-musical.com .

Des compositions originales, filmées dans son environnement de vie (logement, hall, résidence…).

Un jury de professionnels reconnus pour désigner le lauréat du Grand Prix Music’AL.

pour désigner le lauréat du Un Prix Intergénérationnel qui récompense une production présentant des seniors, ou abordant la question du grand âge, de l’intergénérationnel, ou encore du temps qui passe…

Le principe

Pour participer au Tremplin Music'AL il faut :

proposer une composition originale

poster votre vidéo sur la plateforme dédiée : www.tremplin-musical.com

se filmer au sein de son logement / environnement de vie (hall d'immeuble, résidence…)

Tremplin Music'AL 2023

Le jury

Le jury, présidé par Gérard Pont (président des Francofolies) et parrainé par Christophe Mali du groupe Tryo, est composé de professionnels de la musique : Alain Lahana, producteur de concerts et manager ; Nathalie André, Directrice des programmes et de la musique de France Bleu ; Vivien Deparois, Responsable Marketing d’Influence & Social Media chez Sony Music Entertainment ; Nathalie Roy , responsable du pôle Musiques actuelles à la SACEM ; Alex Jaffray , chroniqueur musical sur France TV ; Stéphane Laplace, expert musique chez Cultura, directeur commercial SDM (Socult Distribution Musique) ; et Aurélia Leroux, fondatrice au sein d’Action Logement du Tremplin Music’AL.

Les grands rendez-vous

Du 22 avril au 26 mai, c'est la phase de candidature : les candidats doivent déposer la vidéo de leur titre musical original, filmée dans leur logement ou leur lieu de vie sur www.tremplin-musical.com

Du 6 au 20 juin, au public de choisir : vote et partage sur les réseaux sociaux des vidéos des candidats.

Le 22 juin, annonce des finalistes : les noms des 10 finalistes du Grand Prix Music’AL et ceux des 5 finalistes du Prix Intergénérationnel sont révélés sur le site du Tremplin.

Le 28 juin, révélation des lauréats 2023.

En septembre aura lieu le showcase filmé avec la remise des prix aux lauréats.