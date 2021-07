Comment profiter gratuitement de la musique de Jazz à Juan à Antibes Juan-Les-Pins ?

France Bleu est la radio partenaire d'un des plus ancien et prestigieux festival de jazz du monde. France Bleu vous propose d'en profiter sans débourser un centime !

Le New Orléan Jazz Band dans les rue d'Antibes lors de l'éditions 2021 de Jazz à Juan

La bonne idées des Antibois

Chaque après-midi à partir de 15h, les habitants d'Antibes et de Juan-Les-Pins viennent avec une chaise pliantes pour assister aux répétitions des concerts du soir qui sont des moments ouverts à tous. Puisqu'il la Pinède de Juan Les Pins est normalement un lieu de balade, de passage pour aller sur la plage et aussi un grand terrain de pétanque.

Gérard et Paul sont là chaque après-midi.

Les jazz-bands dans les rue d'Antibes et de Juan-Les-Pins

Durant les 2 mois de l’été, tous les soirs en se baladant dans les rue du vieil Antibes ou de Juan votre apéro, votre diner ou votre glace sera animée par des parades « Dans les rues d’Antibes », pour reprendre la grande tradition initiée par le parrain de « Jazz à Juan », Sidney Bechet (créateur de la chanson "Dans les rues d'Antibes" pour son mariage)

Jusqu'au 22 août tous les mardis, jeudis et dimanches 40 concerts déambulatoires gratuits de "marching bands" à partir de 19h dans les rues d’Antibes et de Juan-les-Pins

Les concerts gratuits dans la "petite pinède" de Juan-Les-Pins

Ce sont les "Jammin'summer session" dans le parc de la petites pinède de Juan-Les-Pins, à deux pas de la grande scène. 21 concerts gratuits aussi qualitatifs que variés pour le plus grand plaisir des amateurs de Jazz. Souvent des jeune génération du jazz qui en plein air mais pas que, toujours une bonne surprise. Du jazz vocal ou du piano, un saxophone. Ces concerts sont prévus tous les soirs durant le festival (jusqu'au 20 Juillet 2021) et tous les mercredis et vendredis jusqu'à la fin du mois d'Aout 2021.

Le programme des concerts de la Petite Pinède est ICI

Les concerts gratuits dans le vieil Antibes

Tout l'été, tous les mercredis et vendredi nous profitons d'un concert gratuit de jazz dans le coeur de la ville d'Antibes (au kiosque de la place Nationale, les 17 et 19 juillet de 20h à 21h et du 21 juillet au 20 août de 20h à 21h15) avec des artistes prometteurs qui seront demain sur la grande scène du Jazz à Juan.

Le kiosque à musique de la place Nationale d'Antibes, lors d'un concert du festival Off - VIlle d'Antibes

Ambiance Jazz club, blues, latin jazz, tous les styles pour un festival "off" qui dure tout l'été.