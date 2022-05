Comment se rendre au FIMU, Festival International de Musique Universitaire de Belfort ?

Le Fimu de Belfort vous attend du 3 au 5 juin 2022. Trois jours de festival pour plus de 200 concerts programmés sur 16 scènes réparties au centre ville. L'accès aux concerts est gratuit durant tout la durée de l'événement. Pour accéder plus facilement au centre-ville, qui sera en grande partie fermé à la circulation, vous avez plusieurs solutions gain de temps : train, bus, vélo, voiture...

Le plan d'accès du FIMU - FIMU

Prenez le train !

Des liaisons TER Région Bourgogne – Franche-Comté sont mises en place à tarif spécial : 4 €, 10 € ou 24 € l'aller-retour pour un adulte en fonction de la gare de départ, 2 € l'aller-retour pour les enfants de moins de 12 ans. Billets en vente uniquement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté et l’Appli SNCF dans la limite des places disponibles.

La gare de Belfort Ville se trouve à quelques minutes à pieds de l'événement.

Liaisons quotidiennes au départ de Gare de l’Est (Intercités) ou Paris Gare de Lyon (TGV). Puis prenez la ligne de bus Optymo numéro 3, de la gare TGV au centre-ville de Belfort.

Prenez le bus !

Des navettes de bus Optymo gratuites pendant le festival, au départ du Parking Techn’hom, arrêts "3 Chênes" vers "Clémenceau", toutes les 20 minutes.

Prenez le vélo !

Est à votre service, le Vélo Libre Service d’Optymo facile à utiliser, 7j/7 et 24h/24. Plus de 260 vélos disponibles, 30 stations réparties sur Belfort et les alentours. Retrouvez le plan des stations et toutes les infos sur www.optymo.fr. Pour les festivaliers qui se déplacent avec leur vélo personnel, deux parkings gratuits et surveillés sont à disposition au Marché Frery et square des anciens combattants d’Afrique du Nord.

Prenez la voiture !

Si vous arrivez par l'autoroute A36, prenez la sortie « Belfort Centre » ou « Les Glacis du Château ». Le stationnement est conseillé sur le parking Techn’hom, d’où partent des navettes bus Optymo gratuites jusqu’au cœur du festival. Le centre ville de Belfort sera inaccessible aux voitures durant l'événement.

De nombreux parking existent en périphérie de centre-ville de Belfort pour pouvoir se garer : Parking de l'Epide, Parking du Char Martin, Fort Hatry, Maison du Peuple, Parking du 14 juillet.