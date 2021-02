Comment Stéfi Celma est-elle devenue l’une des stars de la série « dix pour cent »

Stéfi Celma passe le week-end sur France Bleu Azur. Une parenthèse culturelle et sympathique dans un week-end confiné. A découvrir

Stéfi Celma, connue pour son rôle de Sofia dans la série « Dix pour cent », est l'invitée du petit déjeuner de France Bleu Azur ce weekend. Son histoire, Ses joies, ses blessures, la disparition de sa sœur handicapée qui lui avait donné l'envie de devenir actrice, sa passion pour la musique et la sortie d'un premier single « Maison de Terre » et des révélations sur une cinquième saison de « Dix pour Cent » est à l’étude avec un épisode spécial à New York.

On connaissait l'actrice, révélée dans la série « Dix pour cent », on découvre aujourd'hui une chanteuse avec la sortie d'une chanson "Maison de terre"

