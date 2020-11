Comment une violoniste lilloise a participé à la bande annonce du dernier jeu vidéo Assassin's Creed

On a plutôt l'habitude de citer son frère aîné, Sofiane Pamart, dans le monde de la musique. Mais Lina Pamart commence elle aussi à faire parler d'elle. C'est le violon de la Nordiste que l'on entend dans la bande annonce du jeu vidéo Assassin's Creed "Valhalla", sorti le 10 novembre dernier, une musique créée aux côtés de son frère. Ils étaient en compétition avec des compositeurs du monde entier et ont été sélectionnés par la société Ubisoft qui édite le jeu. La Lilloise poursuit la musique coûte que coûte, à côté de sa carrière de diplomate.

Une fratrie de musiciens

Son violon, Lina Pamart ne s'en sépare presque jamais. Elle a commencé à sept ans au Conservatoire de Lille. Petite dernière d'une fratrie de trois qui a toujours baigné dans la musique, "C'est vrai qu'on joue ensemble depuis que l'on est tout petits. On adore faire des scènes et des compositions ensemble, et aujourd'hui c'est vraiment un lien familial fort autour de cette passion de la musique et de la création".

C'est même plus qu'une passion pour le frère aîné, Sofiane Pamart, pianiste et compositeur qui a signé chez Universal Music et que les rappeurs s'arrachent aujourd'hui. C'est avec lui que Lina monte sur scène le plus souvent, "C'est vraiment magique de pouvoir faire ça avec mon grand frère. Arriver sur scène, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir partager ça avec les gens en live".

Lina et Sofiane Pamart sur la scène du Trianon à Paris - JuPi

Et des scènes, la violoniste de 26 ans en connaît : L'Olympia, La Cigale, Le Trianon, pour ne citer qu'elles. Elle a joué aux côtés d'artistes comme Scylla, Grand Corps Malade ou Gaël Faye.

Et pourtant Lina Pamart n'a pas que la musique dans la vie, elle est diplomate. "Je trouve toujours l'énergie et l'envie pour faire la musique, même après une grosse journée de travail. Il faut juste avoir les journées les plus longues possible", sourit-elle. La passion familiale pour la musique porte ses fruits. Dernier succès en date : la bande son composée pour faire la publicité du dernier Assassin's Creed.