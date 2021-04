Concert : Arvest et ses invités sur France Bleu Breizh Izel ce mardi 13 avril à 21h00

Unique en son genre, depuis 1999 le Cyber Fest Noz est le plus grand fest-noz du monde, en nombre de spectateurs cumulés simultanément autour du globe. Pendant huit heures non-stop, artistes et danseurs sont filmés et retransmis en direct dans le monde entier. Alliant haute technologie et tradition musicale, ce cyber-événement interactif, intergénérationnel et interculturel a réuni l’an passé 320.000 internautes dans 83 pays.

L’évènement s’est déroulé le 19 décembre 2020 à huis clos et était diffusé en direct sur les sites internet et pages Facebook du Festival de Cornouaille, de France 3 Bretagne, An Tour Tan, et France Bleu Breizh Izel.

EN PARTENARIAT AVEC AN TOUR TAN, ORANGE, FRANCE 3 BRETAGNE ET FRANCE BLEU BREIZH IZEL

Arvest

Arvest et ses invités

Depuis sa création en 2000, ARVEST n’a cessé d’explorer de nouveaux territoires entre musique à danser et chansons aux influences rock électro. Ce groupe atypique concocte à sa manière un savant mélange de guitares, programmations et “kan ha diskan”.

Deux voix (Yves Jego & Yann Raoul) et deux guitares (David Er Porh & Nicolas Kervazo) s’entremêlent dans un univers pop rock électro, puissant et envoûtant, qui appelle irrésistiblement à la danse !