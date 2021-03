Concert - Boulevard des Airs à écouter sur France Bleu Breizh Izel ce jeudi 25 mars à 20h00

En exclusivité ce jeudi 25 mars à 20h00, le concert de Boulevard des Airs et ses invités enregistré à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris

À l'occasion de la sortie de leur nouvel album "Loin des yeux", ce vendredi 26 mars, Boulevard des Airs nous offre un concert exclusif ! Un France Bleu Live au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique (Paris), accompagné de plusieurs invités tels que Patrick Bruel, L.E.J, Claudio Capéo ou encore Lola Dubini, qui reprennent en duo les plus grands succès du groupe comme "Bruxelles" ou "Je me dis que toi aussi" et quelques inédits.

Nouvel album Boulevard des Airs "Loin des yeux" - Sortie le 26/03/21 - Boulevard des Airs

Loin des yeux, près du cœur

La période est rude pour les artistes, et certains ont été particulièrement touchés. C'est le cas pour Boulevard des Airs, le groupe originaire de Tarbes. Leur tournée a été stoppée nette en raison de la pandémie et la sortie de leur nouvel album "Loin de yeux" a été repoussée plusieurs fois. Composé pendant le confinement, le premier extrait revisite un de leurs premiers tubes "Emmène-moi", cette fois-ci chanté en duo avec L.E.J.