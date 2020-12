Chaque weekend, France Bleu Poitou vous fait découvrir les artistes des Deux-Sèvres et de la Vienne. Cette fois-ci, c'est une émission très spéciale que nous vous partageons : un concert unique en compagnie de la fanfare et bagad de la 9ème Bima de Poitiers.

Concert de la fanfare et bagad de la 9ème Brigade d'Infanterie de Marine

Fanfare et bagad de la 9ème brigade d'infanterie de marine

Cette année, le traditionnel concert de la fanfare et bagad de la 9ème BIMA n'a pas pu avoir lieu. Bonne nouvelle! Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 16 décembre à 19h00 pour vivre ce concert sur France Bleu Poitou et en live sur notre page Facebook. C'est de la Hune de St Benoit que vous allez pouvoir découvrir les 30 musiciens professionnels qui font parti de la brigade d'infanterie marine basée dans le quartier Aboville à Poitiers. La formation, sous la direction de l'adjudant François, vous convie pour une heure de musique présentée par Aurélie Garcia.

Durant l'émission, vous aurez l'occasion de connaître les missions de la fanfare et bagad, du quotidien des musiciens militaires à part entière ainsi que le rôle de la brigade d'infanterie marine.

Une formation UNIQUE en France

C'est la seule formation de l’Armée de Terre possédant un Bagad et un Fest Noz, composés d’instruments traditionnels bretons. La Fanfare et Bagad de la 9e Brigade d’Infanterie de Marine, symbole des troupes de marine, porte avec fierté l’ancre d’or et la tenue de la division bleue qui s’est illustrée lors des combats de Bazeilles en 1870.

Créée dans les années 50, la "Fanfare et Bagad de la 9ème Brigade d’Infanterie de Marine" est subordonnée au 3ème Régiment d’Infanterie de Marine de Vannes, puis en 2003 s’installe à Nantes. C'est en juin 2010, après une nouvelle restructuration des armées, que la Fanfare change d'adresse et arrive à Poitiers.

30 musiciens de la fanfare et bagad de la 9ème bima de Poitiers © Radio France

Le général Patrik Steiger en compagnie d'Aurélie Garcia © Radio France

Fanfare et bagad de la 9ème brigade d'infanterie de marine © Radio France

Le concert : l'occasion d'en apprendre plus sur le fonctionnement de la fanfare et bagag de la 9ème bima © Radio France

Ce concert est l'occasion de garder le lien avec le public et les internautes. Durant le confinement, qui les a empêché de jouer devant un public, la fanfare et bagad de la 9ème bima ont aussi télétravaillé! Voici le titre "Azerty" enregistré individuellement, titre qu'ils joueront mercredi soir.