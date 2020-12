Concert de Noël avec L'ONL sur France Bleu Nord

Casse-Noisette est certainement l’une des musiques les plus populaires de Tchaïkovski. Qui n’a pas rêvé sur la « Danse de la Fée Dragée » ou la « Valse des Fleurs » ? Le jeune et prometteur chef hongrois Gábor Káli présente le ballet dans son intégralité et propose une lecture tour à tour noire et féérique.

TCHAÏKOVSKI

Casse-Noisette

Gábor Káli Direction

Jeune Chœur des Hauts-de-France

Pascale Dieval-Wils Cheffe de chœur

Orchestre National de Lille

A retrouver sur France Bleu Nord lors de l’émission spéciale Fête de Noël le 25 Décembre à 21h et en réécoute ici