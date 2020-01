Concert de Nouvel An de l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté

Laissez vous emporter par "La fièvre des Balkans" pour le traditionnel concert de la nouvelle année de l'Orchestre Victor Hugo, samedi 11 et dimanche 12 janvier à Besançon et Montbéliard.

L'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté vous donne rendez-vous pour son concert annuel de Nouvel An pour deux représentations à 16h et 20h (complet) à Micropolis Besançon le 11 janvier et le deuxième à l'Axone de Montbéliard le 12 janvier à 16h00. Le thème cette année : "La fièvre des Balkans".

Le Sirba Octet, un groupe de 8 musiciens spécialisé en mélodies russes, klezmer et Tziganes, accompagne l'Orchestre Victor Hugo pour un grand rendez-vous aux couleurs des danses et inspirations tziganes, klezmer et des musiques populaires d'Europe de l’Est. "Le cymbalum et la rythmique du Sirba octet se joignent à l’OVH pour une soirée de mélancolie, de mélodies chaleureuses et de danses endiablées", précise l'orchestre. Comme une fenêtre ouverte sur une musique traditionnelle foisonnante, émouvante et festive, avec des arrangements symphoniques ciselés sur mesure.

Au programme :

Sirba Orchestra : Mélodies russes, klezmer & Tziganes

Mélodies russes, klezmer & Tziganes J. Brahms : Danses hongroises n°1, 4, 5 et 6

Danses hongroises n°1, 4, 5 et 6 Bela Bartok : Suite de danses

Suite de danses Georges Enesco : Rhapsodie roumaine n°1

Sous la direction de Jean-François Verdier.

L'année dernière nous vous avions proposé le concert filmé par France 3 Bourgogne-Franche-Comté .