Concert de rentrée à Dijon : on connaît la programmation de l'édition 2023

Il va y avoir du beau monde sur les scènes dijonnaises pour la 19e édition de Lalalib ! L'événement organisé par la Ville et par La Vapeur, plus connu sous le nom du "concert de rentrée", accueillera notamment cette année Izïa, Jeanne Added et Kikesa. Rendez-vous le vendredi 25 août 2023 en centre-ville.

On note aussi la présence de Poltergeist (protégé de Vitalic), mais aussi de Diamond Dog, Yoa, Death Valley Girls, Altin Gün, Acid Arab.

Les têtes d'affiches

Izia

Izïa - Etoile noire (Clip Officiel)

Jeanne Added

Jeanne Added - Antidote

Kikesa

KIKESA - FEAT. X FREESTYLE D'ADIEU

Acid Arab

Acid Arab - Leila Feat Sofiane Saidi (Official Music Video)

Altin Gün

Altın Gün - Aşk (Album Listening Party)

Une mise en scène pour maintenir le suspens jusqu'au dernier moment

Pour faire monter le suspens, même l'affiche a été cachée jusqu'au dernier moment par les organisateurs lors de la conférence de presse.