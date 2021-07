Concert du 14 Juillet : quinze collégiens mayennais sur scène à Paris avec Ibrahim Maalouf

Ils sont élèves à Mayenne, Gorron et Bais. Les jeunes trompettistes des collèges Sévigné, Francis Lallart et Jean-Louis Bernard ont eu la chance d’être sélectionnés par Orchestre à l’École pour rejoindre l’aventure Radio France. Ce mercredi, ils se produiront aux côtés d’Ibrahim Maalouf et de l’Orchestre national de France sur le Champ-de-Mars, en clôture des festivités du 14 Juillet.

"C’est une super opportunité et une grande chance qui s’offre à moi" affirme Tifenn Lefeuvre, élève de 4e à Mayenne. Comme ses camarades, la jeune fille se dit "très impatiente d’y être et de jouer les premières notes". Un sentiment que partage Eliott Levêque, enthousiaste à l’idée de se produire sur une grande scène et de rencontrer un célèbre musicien.

Loïc Renault est professeur d’Education Musicale à Gorron, il aura comme ses élèves et deux autres enseignants la chance de participer au Grand Concert. "Jouer avec l’un des plus grands trompettistes français de Jazz, sur la scène du 14 juillet juste avant le feu d’artifice et jouer La Marseillaise, on ne peut pas rêver mieux".

Une préparation de longue date

Chercher des élèves disponibles, répéter seul puis en groupe, la prestation attendue lors de l’événement a été longuement préparée. Trois collèges mayennais ont répondu présents. Les élèves sélectionnés ont alors répété la partition de l’hymne national chez eux avant de s’entraîner à Mayenne et à Gorron.

La répétition générale aura lieu demain après-midi, dernier entrainement avant le show final.

Ce mercredi soir à 21h15, la mezzo Clémentine Margaine, la soprano Pretty Yende et le violoniste Renaud Capuçon assureront entre autres le spectacle. La Marseillaise clôturera le grand concert symphonique avant le traditionnel feu d’artifice tiré à 23h. Une cérémonie à suivre en direct sur France 2.