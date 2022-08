Concert du groupe « SPARTIMU »

Entièrement dévoué à la polyphonie traditionnelle, l’ensemble Spartimu explore depuis plusieurs années les traditions orales de la Corse.

Basés sur des recherches musicologiques et la pratique du «cantu in paghjella», les projets de l'ensemble croisent également les répertoires de plusieurs pays appartenant à cette grande aire géographique qui part de l’Europe méditerranéenne et s'étend aux sommets du Caucase. Les rencontres ainsi opérées entre musiques, répertoires et pratiques de prime abord très éloignés sont devenues une marque de fabrique de l'ensemble, attirant un public toujours plus curieux de découvrir quelle teinte va revêtir un nouveau projet, quelle couleur l'ensemble aura choisi d'adopter.

Spartimu est régulièrement invité par différents festivals internationaux. L'ensemble s'est produit notamment en Sardaigne, Lituanie, Géorgie, à Chicago et Melbourne (Australie).

Frédéric VESPERINI, Pierre Dominique INNOCENTI), Laurent BOULET, Philippe LORET, Gregory INNOCENTI

