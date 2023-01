Concert du nouvel an

MA scène nationale vous propose de démarrer la nouvelle année en mettant le cap sur la Méditerranée !

L'orchestre Victor Hugo Franche Comté vous propose de voyager depuis les jardins parfumés d’Aranjuez jusqu’à Tunis et ses charmeurs de serpents, appréciez les escales musicales colorées et rythmées issues des pays baignés par la Grande Bleue. Entre guitare et marimba, terres et mer, vous profiterez d’une soirée gorgée de soleil,

ⓘ Publicité