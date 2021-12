Le concert du Nouvel An de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté a lieu les 8 et 9 janvier 2022 à Besançon et Montbéliard. Vous n'avez pas eu vos places ? France Bleu vous propose d'écouter le concert.

Concert du Nouvel An de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Affiche concert du Nouvel An de l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté

L’orchestre Victor Hugo Franche-Comté, sous la direction de Jean-François Verdier, vous propose son traditionnel concert de Nouvel An, le 8 janvier à 16h et 20h à Micropolis Besançon, et le 9 janvier à 16h à l'Axone de Montbéliard, avec au programme des extraits de Bandes Originales de films.

Clap de fin sur 2021, la nouvelle année va débuter par un flashback des plus grandes musiques de cinéma ! Avec un travelling sur les bandes originales composées par John Williams, Ennio Morricone, Maurice Jarre ou encore Stravinsky ou Chostakovitch, l’orchestre déploie le tapis rouge aux partitions les plus marquantes du 7ème art, et fait le gros plan sur les émotions inoubliables qu’elles ont suscitées à l’écran.

Une soirée de fête et de paillettes comme un coup de projecteur sur des musiques inoubliables, à jamais liées aux films qui leur ont fait voir le jour !

Concert de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté - Mylène Haas

Regardez ou réécoutez le concert du Nouvel An avec France Bleu

France Bleu propose à ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir leur billet d'entrée, de regarder le concert filmé par France 3 Bourgogne Franche-Comté en live sur notre page Facebook le 8 janvier ou d'écouter le concert en différé à partir du 16 janvier sur cette page .

Pour vous mettre dans l'ambiance des concerts de l'orchestre Victor Hugo, vous pouvez également revoir ci-dessous le concert de Nouvel An filmé par France 3 en janvier 2020 qui avait pour thème les Mille et Une Nuits :