Concert en petit comité pour la fête de la musique au Théâtre des minuits à La-Neuville-sur-Essonne

Il est l'un des rares événements maintenus cette année pour la fête de la musique dans le Loiret. Le concert de la chorale éphémère du Théâtre des minuits à La-Neuville-sur-Essonne près de Pithiviers. C'est ce dimanche 21 juin à 16h dans le jardin du théâtre.

Un concert organisé dans le respect des gestes barrières

Si le petit théâtre associatif a décidé de maintenir l'événement, il le fait bien sûr dans le respect des mesures de sécurité sanitaire.

"Le concert aura lieu en extérieur, dans le jardin du théâtre", explique Amboise-Marie Biard, comédienne et coordinatrice de la troupe, "Et ce peu importe la météo : qu'il pleuve, vente ou neige. Heureusement, on annonce du beau temps ! Il y aura les ruines derrière la chorale, pour avoir tout de même un peu de reverb."

Le jardin du Théâtre des minuits © Radio France - Mathilde Bouquerel

A noter également que le concert est accessible uniquement sur réservation via le site du Théâtre des minuits, avec une jauge de spectateur limitée à 40 personnes. Les spectateurs seront obligatoirement masqués et devront s'asseoir sur la pelouse du jardin à 1 mètre les uns des autres.

Un événement participatif, que le théâtre tenait à maintenir

Au départ, le concert était en fait prévu le 6 juin dans le cadre de "Tous au jardin". Il s'agit d'un regroupement de plusieurs chorales autour du répertoire de l'artiste estonienne vivant en France Lembe Lokk. "A cause des événements, les choristes n'ont pas pu se retrouver pour répéter mais ils l'ont fait en ligne pendant le confinement", explique Amboise-Marie Biard.

Amboise-Marie Biard, comédienne et coordinatrice du Théâtre des minuits © Radio France - Mathilde Bouquerel

C'est cette implication des choristes mais aussi l'envie de permettre aux artistes de se produire devant un public, en pleine crise du milieu culturel, qui ont conduit le théâtre associatif à organiser l'événement à cette date. "Dès que les jardins ont pu rouvrir, on a rouvert le nôtre. Et dès qu'on a pu à nouveau organiser des concerts, dans le respect des gestes barrières, on l'a fait."

Un autre concert est prévu dimanche prochain 28 juin avec un duo de flûte et chant lyrique par la Compagnie Divague.