INFO FRANCE BLEU - Céline Dion annonce la reprise de sa tournée avec France Bleu

Tout avait pourtant bien commencé, en septembre 2019 dans la ville de Québec, avec le coup d’envoi de la nouvelle tournée mondiale et spectaculaire de Céline Dion. Plus d’une cinquantaine de spectacles seront joués à guichets fermés en Amérique du nord avant l’annonce déchirante de la diva. Avec courage, elle annonce : "l’interruption de sa tournée pour des raisons de sécurité". La pandémie de covid-19 est alors bien présente en Europe, qui se confine progressivement, et prend des mesures drastiques obligeant les salles de spectacle à fermer leurs portes.

Six dates dans la gigantesque enceinte du Paris La Défense Arena ainsi qu’un passage inédit aux Vieilles Charrues de Carhaix sont donc reportées à une date ultérieure.

Le retour tant attendu

Ce mercredi 10 juin, la bonne nouvelle arrive de Las Vegas, par un communiqué officiel de la chanteuse et de sa production :

Céline Dion annonce aujourd'hui que son "Courage World Tour" est parti pour reprendre la route en 2021. Les dates reportées en Europe (initialement prévues en 2020) en raison du covid-19, recommenceront à partir de mars 2021. Pour les concerts reportés en Amérique du Nord, le nouveau planning sera annoncé prochainement. Céline et Concerts West / AEG Presents font de la sécurité et de la santé de leurs clients une priorité absolue.

Partant du principe que la sécurité sera de nouveau assurée, le "Courage World Tour" redémarrera par l'Europe à Paris le 19 mars 2021, avec 6 concerts à Paris La Défense Arena et fera étape dans 32 villes jusqu'en juillet 2021, passant notamment par Carhaix (Les Vieilles Charrues) le 15 juillet.

« J'avais vraiment espéré que nous serions de retour sur scène cette année, mais rien n'est plus important que la santé et la sécurité de tout le monde », a déclaré Céline. « Le monde entier traverse des moments si difficiles à cause de ce virus dévastateur et mon cœur va à tous ceux qui souffrent. Je sais que nous surmonterons cette épreuve ensemble, et que nous rattraperons tout ce temps perdu. Les concerts avec vous me manquent ... j'ai hâte que l'on chante tous ensemble à nouveau. Faites attention à vous… à bientôt ! » Céline

Nouvelles dates en France

En partenariat avec France Bleu, les spectacles de Céline Dion à Paris La Défense Arena ainsi que Les Vieilles Charrues sont reprogrammées à ces dates :

26 juin 2020 reporté au 19 mars 2021

27 juin 2020 reporté au 20 mars 2021

30 juin 2020 reporté au 23 mars 2021

1er juillet 2020 reporté au 24 mars 2021

3 juillet 2020 reporté au 26 mars 2021

4 juillet 2020 reporté au 27 mars 2021

Carhaix / Les Vieilles Charrues le 15 juillet 2021

Gardez vos billets

Les billets achetés pour les concerts de 2020 sont valides pour les nouveaux shows reprogrammés en 2021. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, les détenteurs de tickets sont invités à contacter leur point de vente habituel.