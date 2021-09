Concert "m’r hàn d’r Bloosmüsik Virus" - un virus à partager

La Bloosmüsik est bien plus qu'une musique traditionnelle. Après un concours de compositions, la sortie d'un CD, vous êtes conviés à un concert de gala ce samedi 2 octobre à La Scène.

La Bloosmüsik, littéralement la musique où l’on souffle, donc avec des bois et des cuivres, entre autres, est bien plus que de la musique folklorique. Bien sûr, il y a les standards des harmonies locales, qu’on aime entendre dans les fêtes de village, c’est une musique qui véhicule la joie, le bien-vivre à l’alsacienne. Et il y a cette camaraderie inimitable dans les groupes locaux.

Müsik im Ländel de Pascal Zumstein. Ce sont des nouveautés, jamais jouées, jamais entendues, suite à un concours de composition lancé il y a 2 ans par Alexis Klein, directeur de l’école de musique LA MUSE de Schweighouse-sur-Moder. 9 compositeurs alsaciens ont participé au concours, pour certains déjà connus et reconnus, pour d’autres où c’était une première. Les maquettes ont été notées anonymement par un jury, des prix furent décernés, entre autres aux premiers ex-aequo, Christophe Leicht

voilà sa compo, Elsassischer Seele, l’âme alsacienne. Le COVID est passé par là, retardant le tout, mais un CD 10 titres est enfin sorti, m’r hàn d’r Bloosmüsik Virus, nous avons le virus de la Bloosmüsik, celui-là est plus sympa à choper.

Et Grégory Klein, l’autre premier ex aequo. Alexis Klein a rassemblé des musiciens de tous les groupes, de tous les horizons, pour enregistrer. Tous sont sur le CD qui sera en vente ce samedi soir 2 octobre à 20h30 pour un concert de gala exceptionnel à La Scène à Val de Moder, d’ailleurs les musiciens viendront chacun dans le costume de leur groupe d’origine, pour une explosion de couleur, c’est du jamais-vu, le concert est gratuit, mais il faut s’inscrire.