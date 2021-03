Concert Mars au féminin : Dominique, auditrice de France Bleu Orléans, reçoit Anita Farmine dans son salon

Troisième des quatre concerts organisés par France Bleu Orléans dans le cadre de Mars au féminin, Dominique-Hélène, auditrice de la radio, reçoit dans son salon l'artiste Anita Farmine pour une session acoustique inédite.

Nous sommes nombreux à avoir envie de retourner voir un concert, admirer un(e ) artiste qui nous transmet ses émotions et nous fait partager son monde. Les artistes ont envie de renouer ce contact privilégié avec le public. France Bleu Orléans décide de réagir : si vous ne pouvez plus aller au concert, le concert vient à vous !

La nouvelle scène 100% féminine s’invite à la maison. Dans un contexte où l’accès à la culture et à la musique vivante sont impossibles depuis un an, France Bleu Orléans a décidé de permettre aux artistes et à certains de ses auditeurs, de retrouver l’émotion de la scène mais à la maison ! Quatre artistes féminines orléanaises ont accepté l'invitation à venir jouer au domicile d'auditeurs, dans leur salon, dans un cadre intimiste tout en permettant le respect des gestes barrières. Cette série de concerts s'inscrit dans le cadre de l'opération Mars au féminin, mise en place par France Bleu Orléans jusqu'à la fin du mois, et qui met en avant les femmes sur notre antenne et sur le digital.

Sept titres en live

Réécoutez ici les sept chansons interprétées par Anita Farmine pendant son concert "à la maison" dans le salon de notre auditrice Dominique-Hélène. Prise de son : Abdelbasset ALKAMA et Bruno PELISSIER - Mixage : Abdelbasset ALKAMA - France Bleu Orléans

Anita Farmine - Désert - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Anita Farmine - Del Sard - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Anita Farmine - Seasons - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Anita Farmine - Frisson d'amour - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Anita Farmine - Azadi - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Anita Farmine - Raftegan - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Anita Farmine - Sari Galin - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Une musique métissée aux sonorités jazz, folk, latino, afro et orientales

C'est à Chiraz, dans un Iran en plein bouleversement politique et juste à l'aube de la révolution islamique, qu'Anita Farmine chante sa première note. Une mère française, un père iranien, tous les deux professeurs et progressistes, voilà qui présageait une personnalité affirmée pour ce bébé qu'ils appelèrent Anita. Aux cinq ans d'Anita, incapables de rester vivre dans un système qu'ils n'approuvent pas, ses parents décident de migrer. Ils arrivent en Algérie pour travailler.

Nouveau départ pour Anita Farmine, cette fois-ci dans une école française, entourée d'enfants de coopérants professeurs venus du monde entier, des Polonais aux Péruviens en passant par des enfants d'Afrique Noire, dans un environnement pluriculturel dont on peut être certain qu'il sera déterminant pour sa musique. C'est pendant ces deux ans en Algérie, parmi ces personnes venues des quatre coins du monde, qu'elle découvre l'immensité des possibilités de la musique et le langage universel de l'émotion.

Et enfin, elle découvre à 7 ans la patrie de sa mère. Nouvelle migration vers Orléans ville dans laquelle elle continue à apprendre le piano et garde en elle cette envie irrépressible de chanter.

Tout en écoutant les Doors, les Pink Floyd et Bob Marley, Anita approfondit l'anglais à l'université. A 24 ans, elle s'engage sérieusement sur la route de la chanson. Elle intègre plusieurs groupes de musique, de styles différents et donne des cours de chant.

Des cultures iranienne, algérienne, anglo-saxonne, Anita Farmine a beaucoup appris et a construit son identité, mais elle sent sa place en France. Ce n'est qu'à l'âge de 27 ans que notre chanteuse commence à écrire et composer.

Ma musique me ressemble, j'aime qu'elle n'ait pas de frontières

Le caractère hybride de l'art d'Anita Farmine se retrouve jusque dans son processus de création, car la chanteuse ne compose jamais de la même manière : elle peut s'inspirer tout autant d'accords qu'elle plaque au piano, lui évoquant des mélodies et des paroles en anglais, en persan ou en français, que de poèmes iraniens. Sa musique parfois métriquement surprenante, aux harmonies parfois non conventionnelles, s'écrit difficilement parce qu'elle est basée sur le ressenti. Et c'est très certainement ce qui en fait toute la richesse et la poésie, ce qui laisse place à l'évasion et aux émotions infinies.

Captation vidéo : France 3 Centre Val-de-Loire - Prise de son : Abdelbasset ALKAMA et Bruno PELISSIER - Mixage : Abdelbasset ALKAMA - France Bleu Orléans