Concert Mars au féminin : Gérard, auditeur de France Bleu Orléans reçoit Ivaanyh dans son salon

Deuxième des quatre concerts organisés par France Bleu Orléans dans le cadre de Mars au féminin, Gérard, auditeur de la radio, reçoit dans son salon l'artiste Ivaanyh pour une session acoustique inédite.

Nous sommes nombreux à avoir envie de retourner voir un concert, admirer un(e ) artiste qui nous transmet ses émotions et nous fait partager son monde. Les artistes ont envie de renouer ce contact privilégié avec le public. France Bleu Orléans décide de réagir : si vous ne pouvez plus aller au concert, le concert vient à vous !

La nouvelle scène 100% féminine s’invite à la maison

Dans un contexte où l’accès à la culture et à la musique vivante sont impossibles depuis un an, France Bleu Orléans a décider de permettre aux artistes et à certains de ses auditeurs, de retrouver l’émotion de la scène mais à la maison ! Quatre artistes féminines orléanaises ont accepté l'invitation à venir jouer au domicile d'auditeurs, dans leur salon, dans un cadre intimiste tout en permettant le respect des gestes barrières. Cette série de concerts s'inscrit dans le cadre de l'opération Mars au féminin, mise en place par France Bleu Orléans jusqu'à la fin du mois, et qui met en avant les femmes sur notre antenne et sur le digital.

Sept titres en live

Réécoutez ici les sept chansons interprétées par Ivaanyh pendant son concert "à la maison" dans le salon de notre auditeur Gérard. Prise de son : Thibaud Habert et Pierre Delvallée - Mixage : Thibaud Habert - France Bleu Orléans

Ivaanyh - Oulalala - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Ivaanyh - I'm Not the Only One (Reprise Stan Smith) - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Ivaanyh - Phénomène - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Ivaanyh - Earth Song (reprise M.Jackson) - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Ivaanyh - In Vain - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Ivaanyh - Je t'emmène - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Ivaanyh - Got 'til it's gone (reprise J.Jackson) - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon Copier

Ivaanyh, une artiste aux influences pop, R'n'B et soul

Pour ce deuxième concert, notre auditeur Gérard a invité Ivaanyh. Révélée par le concours Jeunes Talents en 2016, la chanteuse Orléanaise a depuis quelques années peaufiné son répertoire. Auteure, compositrice et interprète aux influences à la fois pop, R'n'B et soul, elle a créé sa propre identité et offre un large répertoire doté de ses compositions ou de reprises qui marquent sa sensibilité et sa détermination. Pleine d'ardeur, sa voix séduisante entraîne son public avec ferveur et énergie dans son univers coloré, rythmé et débordant d'amour.

À vous toutes : n’ayons pas peur d’être qui nous sommes vraiment, vivons notre vie comme nous l’entendons, croyons en nous et surtout aimons nous comme nous sommes. Nous sommes toutes légitimes.

Captation vidéo : France 3 Centre Val-de-Loire - Prise de son : Thibaud Habert et Pierre Delvallée - Mixage : Thibaud Habert - France Bleu Orléans