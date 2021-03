Concert Mars au féminin : Isabelle, auditrice de France Bleu Orléans reçoit Liz Van Deuq dans son salon

Premier des quatre concerts organisés par France Bleu Orléans dans le cadre de Mars au féminin, Isabelle, fidèle auditrice de la radio, reçoit dans son salon l'artiste Liz Van Deuq pour une session acoustique inédite.

Nous sommes nombreux à avoir envie de retourner voir un concert, admirer un(e ) artiste qui nous transmet ses émotions et nous fait partager son monde. Les artistes ont envie de renouer ce contact privilégié avec le public. France Bleu Orléans décide de réagir : si vous ne pouvez plus aller au concert, le concert vient à vous !

La nouvelle scène 100% féminine s’invite à la maison

Dans un contexte où l’accès à la culture et à la musique vivante sont impossibles depuis un an, France Bleu Orléans a décider de permettre aux artistes et à certains de ses auditeurs, de retrouver l’émotion de la scène mais à la maison ! Quatre artistes féminines orléanaises ont accepté l'invitation à venir jouer au domicile d'auditeurs, dans leur salon, dans un cadre intimiste tout en permettant le respect des gestes barrières. Cette série de concerts s'inscrit dans le cadre de l'opération Mars au féminin, mise en place par France Bleu Orléans jusqu'à la fin du mois, et qui met en avant les femmes sur notre antenne et sur le digital.

Piquante et tendrement décalée

Liz Van Deuq inaugure cette série de quatre concerts dans la cadre de Mars au féminin. Cette artiste, intello fraîche et espiègle, souriante et pince-sans-rire, est originaire de la Nièvre. Après avoir suivi des études en musicologie et en chant lyrique, elle commence sa carrière professionnelle en tant que programmatrice radio. C'est en 2008, désormais Orléanaise, qu'elle commence sa carrière de chanteuse sous le nom de Liz Van Deuq.

2014 sera l'année de la sortie de son premier album "Anna Liz". En avril, elle fait partie des 14 finalistes du Radio Crochet France Inter sur 5 000 candidats. En novembre, elle est finaliste primée aux Rencontres Matthieu Côte (Cébazat 33).

En 2015 elle est sélectionnée aux Inouïs du Printemps de Bourges, obtient le prix du Jury Georges Moustaki, puis le 2e prix Le Mans Cité Chanson et le Prix de l'album auto-produit de l'UNAC-SACEM. Elle effectue une tournée au Québec et au Canada avec les "Rencontres qui Chantent".

En 2016 elle participe au festival de Barjac et produit un nouvel EP Piano-Voix "Musique de Chambre".

Entre 2009 et 2013, Liz a effectué les premières parties des concerts de Cali, Emily Loizeau, Carmen Maria Véga, Diane Tell, Romain Didier, Anne Sylvestre, Presque Oui. En 2018, elle fait la première partie de Nolwenn Leroy et de Cœur de pirate. En 2019, celle de Pomme. A ce jour elle totalise plus de 300 concerts.

Liz Van Deuq propose des concerts en formation piano solo, duo ou trio (piano, violoncelle, guitare).

Liz Van Deuq présente son deuxième album "Vanités" en duo. La chanson s’amuse.