Concert Mars au féminin : Jean-Michel, auditeur de France Bleu Orléans, reçoit la chanteuse Éléonore

Dernier des quatre concerts organisés par France Bleu Orléans dans le cadre de Mars au féminin, Jean-Michel, auditeur de la radio, reçoit dans son salon l'artiste Éléonore pour une session acoustique inédite.

Nous sommes nombreux à avoir envie de retourner voir un concert, admirer un(e ) artiste qui nous transmet ses émotions et nous fait partager son monde. Les artistes ont envie de renouer ce contact privilégié avec le public. France Bleu Orléans décide de réagir : si vous ne pouvez plus aller au concert, le concert vient à vous !

La nouvelle scène 100% féminine s’invite à la maison. Dans un contexte où l’accès à la culture et à la musique vivante sont impossibles depuis un an, France Bleu Orléans a décidé de permettre aux artistes et à certains de ses auditeurs, de retrouver l’émotion de la scène mais à la maison ! Quatre artistes féminines orléanaises ont accepté l'invitation à venir jouer au domicile d'auditeurs, dans leur salon, dans un cadre intimiste tout en permettant le respect des gestes barrières. Cette série de concerts s'inscrit dans le cadre de l'opération Mars au féminin, mise en place par France Bleu Orléans jusqu'à la fin du mois, et qui met en avant les femmes sur notre antenne et sur le digital.

Six titres en live

Réécoutez ici les six chansons interprétées par Éléonore pendant son concert "à la maison" dans le salon de notre auditeur Jean-Michel. Prise de son : Abdelbasset ALKAMA et Bruno PELISSIER - Mixage : Bruno PELISSIER - France Bleu Orléans

Éléonore - Who You Are - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon

Éléonore - Don't Be Mad - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon

Éléonore - Too Late - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon

Éléonore - Motel Room - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon

Éléonore - Help Me - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon

Éléonore - Where Is The Love - La nouvelle scène 100 % féminine dans votre salon

Une voix chaude, un univers chaleureux et rythmé

Jeune artiste orléanaise, Éléonore vient de sortir son tout premier EP intitulé Who you are. Auteure, compositrice et interprète, Éléonore a débuté dans la musique en tant que pianiste autodidacte et chanteuse dans une chorale de gospel, avant de s'intéresser au jazz et à la soul. Accompagnée par Raphaël Thiery (co-compositeur, arrangeur et ingénieur du son) et par sa manageuse Catherine Klein, Éléonore a également créé son propre label dans le but de promouvoir ses morceaux.

Les thèmes qui inspirent mes chansons sont liés à mes souvenirs, mes histoires d’amour, mes rencontres, mes pertes, mes déceptions et aux joies de la vie.

Don't be mad , son premier single aux sonorités ensoleillées raconte l'histoire d'une femme errant à travers le temps et l'amour de ses hommes fantômes, et Motel Room son second single plus r'n'b et urban soul racontant le voyage de James, ancien crooner de jazz américain qui flotte et flâne à travers la ville avant de sombrer dans la mélancolie.

