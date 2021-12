Concert : "Noël en Bretagne" à écouter sur France Bleu Breizh Izel les 24 & 25 décembre

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

Ce vendredi 24 décembre à 21h00 et ce samedi 25 décembre à 16h00, France Bleu Breizh Izel vous propose la diffusion du concert "Noël en Bretagne" enregistré par son équipe technique le 17 décembre 2021 à la cathédrale de Quimper, présenté par Clément Soubigou

Ce concert, qui découle de l’album du même nom, qui vient de paraître, a réuni vendredi 17 décembre à la cathédrale de Quimper Denez, Annie Ebrel, Rosemary Standley, Aziliz Manrow et Quentin Morvan. Sur l’album participent aussi Mathieu Hamon, Piala Louis et Jérémy Kerno.

En français et en breton, voire en anglais, ils ont interprété des chants de Noël de Bretagne, cantiques et autres chansons de berger, devant 600 spectateurs (concert à guichet fermé) et les caméras.

On a découvert un Quentin Morvan envoûtant, habitué à d’autres répertoires. Rosemary Standley et Aziliz Manrow ont régalé le public de leurs timbres ensorcelants. Denez a fait une nouvelle démonstration de son art, avec ses incantations a cappella et un duo avec Aziliz sur « An hini a garan » et Annie Ebrel a donné au public l’envie de danser, avant d’entonner tous ensemble « Quand arrive le jour de Noël » de la Québécoise Mary Travers, dite La Bolduc, dans une ambiance cabaret. Puis ont retenti l’orgue de la cathédrale, joué par Hervé Lesvenan, et les bombardes du Bagad Kemper, pour un bouquet final à couper le souffle, les spectateurs ayant été invités à donner de la voix eux aussi. Un moment magique et fédérateur qui a conquis les spectateurs, heureux de pouvoir échanger quelques mots avec les artistes à leur sortie de scène.

Concert Noël en Bretagne à la cathédrale de Quimper le 17 décembre 2021 - Hoel Cummunel

Présentation : Clément Soubigou

E Nazaret e Galilé - Quentin Morvan

C’était à l’heure de minuit - Quentin Morvan

Cantilène - Quentin Morvan / Rosemary Standley

Présentation : Clément Soubigou et Quentin Morvan

Wish you were here - Rosemary Standley

Jezus Krouedur - Rosemary Standley

Présentation : Clément et Rosemary Standley

Heol Noz - Denez Prigent

Petra a-nevez er bed ? - Denez Prigent

An hini a garan - Denez Prigent / Aziliz Manrow

Présentation : Clément Soubigou et Denez Prigent

Noël Nouvelet - Aziliz Manrow

Nos vœux d’enfance - Aziliz Manrow

Douar - Aziliz Manrow

Présentation : Clément Soubigou et Aziliz Manrow

Ar bloavezh mat - Annie Ebrel

An erc’h - Annie Ebrel

Chant à la vierge - Gavotte - Annie Ebrel

Présentation : Clément Soubigou et Annie Ebrel

Quand arrive le jour de Noël… - Annie Ebrel / Quentin Morvan / Rosemary Standley / Aziliz / Denez

Kanomp Noël ! - Quentin Morvan

CD NOËL EN BRETAGNE, Nedeleg e Breizh