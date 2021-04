Concert : O'Tridal sur France Bleu Breizh Izel ce mardi 20 avril à 21h00

Unique en son genre, depuis 1999 le Cyber Fest Noz est le plus grand fest-noz du monde, en nombre de spectateurs cumulés simultanément autour du globe. Pendant huit heures non-stop, artistes et danseurs sont filmés et retransmis en direct dans le monde entier. Alliant haute technologie et tradition musicale, ce cyber-événement interactif, intergénérationnel et interculturel a réuni l’an passé 320.000 internautes dans 83 pays.

L’évènement s’est déroulé le 19 décembre 2020 à huis clos et était diffusé en direct sur les sites internet et pages Facebook du Festival de Cornouaille, de France 3 Bretagne, An Tour Tan, et France Bleu Breizh Izel.

EN PARTENARIAT AVEC AN TOUR TAN, ORANGE, FRANCE 3 BRETAGNE ET FRANCE BLEU BREIZH IZEL

O'Tridal - Serj Philouze

O’Tridal

Trio inventif et inclassable, O’Tridal s’est fait, en moins de trois années d’existence, un joli renom dans le who’s who du paysage musical armoricain. Bretonne, sa musique l’est assurément mais ouverte avec générosité aux influences qui ont jalonnées les riches parcours de ses protagonistes.

Le set de percussions unique de Kentin Juillard, les guitares inspirées de Thibault Niobé, les flûtes et cornemuses de Yeltaz Guenneau se nourrissent avec bonheur de leur back-ground folk-rock, de leurs riches expériences bagadistiques et de leurs multiples collaborations.

Autant de visas pour un passeport vers un ailleurs retournant invariablement aux sources d’une musique d’ici et d’aujourd’hui, hors des modes et des normes sclérosantes, parce que bien vivante.

Musiciens :