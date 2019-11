CONCERT : Vos invitations pour Quatuor Megamix et Balluche Soundsystem le 13 décembre à Saint-Avertin

Quatuor Megamix et et Le Balluche Sound System le 13 décembre au Nouvel Atrium de Saint-Avertin avec France Bleu Touraine

Les partenaires de la soirée Backstage

Après une saison 2018-2019 marquée par les concerts de La Canne à Swing et Scratchophone Orchestra et de Felkissam et Morgane Ji, France Bleu Touraine, PROG!, les ambassadeurs de la culture, France 3 Centre Val de Loire, et la ville de Saint-Avertin avec le soutien du Crédit Mutuel, vous proposent de finir cette année 2019 avec des ambiances dub, tango, swing, dancefloor, electro et rock sans oublier l'humour !

Comment demander vos invitations ?

Inscrivez-vous gratuitement via le site du Prog!, l'agenda des sorties du 37 en saisissant le code invité : BACKBLEU Cliquez ICI

Spectacle humoristique et musical avec Quatuor Megamix

Quatuor Megamix : quatre acolytes qui se donnent la réplique dans un spectacle humoristique et musical - Quatuor Megamix

Par des mises en scène aux limites de l'absurde et des arrangements musicaux inattendus, les quatre artistes touche-à-tout du Quatuor Megamix, proposent des spectacles humoristiques dans lesquels ils s'amusent avec la musique populaire de variété.

Ces quatre copains se sont rencontrés sur les bancs de la faculté de musicologie à Tours. En 2008, ils intègrent "La Saugrenue", un collectif artistique d'une trentaine de membres, regroupant principalement des musiciens et techniciens du spectacle.

Après "La musique de danse de la fin du XXe siècle", leur spectacle créé en 2010, où le Quatuor Megamix se plongeait dans les archives de la dance music, mais jouée à l'aide d'instruments classiques, c'est en 2015 qu'ils s'investissent dans un nouveau projet : " La Passion selon Saint Thétiseur".

Le public doit reconnaître dès les cinq premières secondes le morceau joué. Nous utilisons des anciens instruments comme ce saxophone midi acheté 30 euros sur une brocante, une rareté qui fait un effet bœuf dans le spectacle

Habillés en tenue de prêtre, avec une bonne pincée d'espièglerie et quelques cuivres et claviers électroniques des années quatre-vingt entre les mains, le Quatuor Megamix vous transportent dans l'univers décalé d'une messe dominicale revisitée. Ils prennent plaisir à détourner les codes spirituels en créant une ode à Saint Thétiseur.

Si vous n'avez jamais communié à l'église avec pour fond sonore la musique du film "La Soupe aux choux", le quatuor est là pour vous y initier, effet novateur garanti !

Le mix saugrenu du Balluche Soundsystem

Suspendu dans le temps entre les années 30 et aujourd'hui : le Balluche Soundsystem

Le Balluche a été créé en 2006 à Tours. Véritable machine à voyager dans le temps entre les années 30 et aujourd'hui, le Balluche de la Saugrenue développe donc depuis plus de 12 ans une esthétique unique, entre la chanson, le swing, le musette et les musiques actuelles.

Sur scène ou à bord de leur caravane-spectacle, qui semble tout droit sortir d'un roman de Jules Verne, voici l'équipage du Balluche Soundsystem, sous le commandement débridé de Sacha La fauve (Océane Halpert) au chant : Jean-Jean la Taxe (Jean-François Caire) à la batterie, Flo la Bretelle (Florent Sepchat) à l'accordéon, Hector la Gâchette (Guillaume Viel) à la guitare et au banjo et Mat l'Emplumeur (Matthieu Torsat) à la basse/contrebasse.

Habillés d'uniformes d'explorateurs intemporels avec marinières, gâpettes, lunettes d'aviateur et redingotes ornées, ils nous embarquent pour un grand rituel rythmique et iconoclaste : reggae-valse, paso-punk et autres swing-dancefloor. Un spectacle musical dynamique et poétique, dans lequel l'émotion se mêle à une irrésistible envie de danser. Et aussi l'occasion de découvrir sur scène leur dernier opus, Tone of Musette

Côté pratique

Concert gratuit - Réservation obligatoire, via le formulaire en ligne sur le site de PROG!, et dans la limite des places disponibles.

Lieu : Nouvel Atrium de Saint-Avertin, 8 Boulevard Paul Doumer, 37550 Saint-Avertin - Tél : 02 47 48 48 33

Ouverture des portes à 19h00.

Début du concert du Quatuor Megamix à 19h30 - Début du concert du Balluche Soundsystem à 20h45.

Pendant le changement de plateau, vous aurez une demi-heure pour manger une crêpe, boire un verre, et rencontrer les artistes.