Concours "Une Fleur en Hiver", une comédie musicale entre la Bretagne et le Sénégal : composez la musique !

Un hymne à l’espoir d’un amour capable de franchir les frontières comme on franchit des murs Des sonorités traditionnelles et modernes des deux continents se mêlent, nous propulsent dans des émotions nouvelles, passionnées et font voyager nos sens. Cet album est une œuvre moderne aux accents breton et sénégalais, origine de Léna et Seydoux les deux héros de l’histoire. Les textes écrits en français dans leur version chantée seront agrémentés de phrases en wolof, la langue vernaculaire du Sénégal, et en breton. La musique sera un subtil mélange de sonorités des deux origines grâce aux instruments typiques qui s’imbriqueront pour un voyage entre les deux destinations.

Une Fleur en Hiver

Rejoignez l'aventure Une Fleur en Hiver Comédie musicale entre la Bretagne et le Sénégal en participant au concours Graine de Son :

Composez la musique de la chanson "Promesse bretonne"

Un texte issu de la comédie musicale Une Fleur en Hiver en partenariat avec France Bleu Breizh Izel à télécharger ici

​Le texte "Promesses bretonnes" est un duo qui sera interprété par les deux protagonistes principaux de la comédie musicale "Une Fleur en Hiver"

La musique du lauréat sera enregistrée sur l'album CD "Une Fleur en Hiver" et jouée sur scène lors de la tournée de la comédie musicale.

Pour cela, il vous suffit de vous inscrire en cliquant ici

​Bonne chance à tous !

Concours Graine de Son ouvert du 12 avril au 8 mai 2021 : Règlement

La Recouvrance Brest

​Le rêve d’une rencontre inespérée

Rejoignez-nous pour une aventure inédite à bord d'un vieux gréement mythique : La Recouvrance. Une comédie musicale multiculturelle en live sur le pont du voilier, un disque et un livre !

La comédie musicale "Une Fleur en Hiver​" sera jouée en 2022. Deux heures de pur bonheur pour un spectacle de qualité assuré par des artistes de talent au service de la poésie délicate de l'auteur, un instant de partage aux accents et aux sonorités bretonnes et sénégalaises.

LA TOURNÉE

La tournée débutera au port de La Rochelle puis se déplacera de port en port : Les Sables d’Olonne, Quiberon, Vannes, Lorient, Concarneau, Le Guilvinec, Douarnenez, Brest, Roscoff et Saint-Malo. Une aventure fabuleuse pleine de magie, de poésie et de musique entre Bretagne et Sénégal. .​

Une histoire d'amour au cœur d'un été envoutant pour Une Fleur en Hiver​

Direction artistique : Frédéric Mazé

Mise en scène : Frédéric Mazé, Sonia Grimm