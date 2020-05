Confiné, le groupe Matéïs vous propose un concert en famille ce samedi soir, en Facebook live

Le groupe Matéïs, créé en 2010, a effectué plus de 300 concerts dans toute le France, dont des premières parties d’artistes tels que William Baldé ou Leslie dans Génération Goldman. Il a 3 réalisé 3 albums qui ont reçu un chaleureux accueil du public. Olivier Matéïs, pianiste de formation, auteur compositeur interprète, accompagné de Nelly, au chant et au piano, et du jeune chanteur Louis, interprètent les créations originales d’Olivier, des chansons en Français et en Anglais à l’esprit pop rock, dont les mélodies restent longtemps gravées dans la tête du public.

Afin de passer le temps agréablement en musique durant le confinement, ces artistes ont décidé de présenter en famille (le petit Mathéo, 10 ans, batteur débutant, accompagne ses parents sur quelques titres !) des concerts live sur leur page Facebook. Leur prochain concert vous attend le samedi 2 mai de 20h à 21h. Le public leur a déjà réservé un accueil chaleureux avec des milliers de vues et des centaines de commentaires enthousiastes. Découvrez leur univers en suivant ce lien vers leur premier concert Facebook. Vous pouvez également retrouver le groupe sur sa chaîne Youtube.