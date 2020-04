Confinement - Aloïse Sauvage interprète "À l'horizontale" de chez elle

En toute décontraction, Aloïse Sauvage interprète son titre phare derrière son écran d'ordinateur, pour les auditeurs de France Bleu.

Aloïse Sauvage est une artiste atypique dans le paysage français, à l'aise en tant qu'actrice au cinéma ou à la télévision, dans la musique, le cirque contemporain (trois ans d'études à l'Académie Fratellini) ou encore la danse.

Actrice dans le film 120 battements par minute, elle se fera remarquer lors de la montée des marches au Festival de Cannes en 2017, portant un costume, revendiquant un acte "militant". Elle tournera également dans le film Hors normes d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, Les Fauves de Vincent Mariette et la série Possessions pour Canal+.

En 2018, elle sort en 1er EP Jimy (mini album), composé de titres à l'univers rap - urbain, qui lui permettra d'assurer les premières parties d'Eddy de Pretto. Son 1er album studio Dévorantes sortira en 2019 ainsi que son 1er succès À l'horizontale. Elle se fera très vite remarquer par la profession, qui la nommera dans la catégorie Révélation scène aux Victoires de la musique 2020.

Éric Bureau du Parisien retrouve dans le style d'Aloïse Sauvage "l'aplomb, la diction et le sens du refrain gagnant de Diam's, la poésie et la liberté de Christine and the Queens, l'afro-trap du rappeur MHD, la voix auto-tunée de PNL, et l'art de Stromae de faire danser les maux…"

Confinée chez elle, Aloïse Sauvage a tenu à partager avec les auditeurs de France Bleu son titre phare À l'horizontale, interprété derrière son écran depuis chez elle.

Le clip