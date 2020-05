Confinement - Antoine Elie nous emmène dans son Paradis

Confiné chez lui, le normand Antoine Elie interprète sa nouvelle chanson, face caméra dans son salon.

Certains auront reconnu le sample du groupe français, composé de jeunes choristes : Keedz et son titre Stand on the word sorti en 2011. Lui-même une reprise de 1985 du groupe The Joubert Singers. Une troisième vie pour ce titre, adapté en français avec la voix renversante et le phrasé poétique d'Antoine Elie.

Ce Paradis, qualifié de 100% coup de cœur France Bleu dès sa sortie, nous plonge dans une histoire d'amour dont seul son auteur a le secret. Extrait de la réédition de son album Roi du silence, tout comme le premier single La rose et l'armure, qui a séduit le public et s'est fait une belle place sur les ondes en 2019.

Clip "La rose et l'armure"