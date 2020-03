Confinement au Pays Basque : Que proposent nos artistes ?

Tous les jours à 16h30, Gladys Amoros, chanteuse de gospel landaise, nous donne rendez-vous sur sa page facebook pour un live avec son compagnon guitariste Michel Foizon.

Partenaires à la ville comme à la scène, Gladys Amoros et Michel Foizon font partie de ces artistes qui possèdent une véritable âme blues et qui portent les couleurs des musiques noires américaines avec tellement de foi et de passion que l’on ne peut qu’être séduit par leur musique. Aussi à son aise dans le blues que dans le gospel, la chanteuse à la voix profonde et chaude & le chanteur-guitariste à la technique irréprochable, au feeling impressionnant partagent leurs scènes depuis deux décennies !

Et pour célébrer une si belle complicité, c’est un tout nouvel album qu’ils nous présentent, un ouvrage qui est tout bonnement le reflet de la bande son de leur spectacle « Mémoire d’Esclave » qui retrace l’histoire de Frederick Douglass : de son enfance sur les plantations du Sud jusqu’à son évasion et son élévation sociale fulgurante. En une dizaine de standards revisités avec un incommensurable talent mais aussi en deux compositions de toute beauté, Gladys Amoros et Michel Foizon (mais aussi leurs camarades Philippe Charlot au banjo et Nico Wayne Toussaint au chant et à l'harmonica) vont nous ramener sur des routes marquées par les traces encore bien présentes des esclaves mais aussi par le génie de grands bluesmen comme Blind Willie Johnson, Mississippi John Hurt, JB Lenoir, Jimmy Reed ou encore Big Bill Broonzy qui offrent à cette « Douglass’ Session » un caractère bien forgé et une musicalité plus que parfaite !

Leur album "Douglass' Session" est disponible dès maintenant, vous pouvez le commander en envoyant un courrier et le paiement (20 euros + 2 euros d'envoi) à Gladys Amoros, 15 Route de Samadet 40700 MONSEGUR et vous le recevrez par courrier !

(chèque à l'ordre de Gladys Amoros)*

Et pour écouter leurs lives endiablés, suivez ce lien vers leur page facebook !

Gladys Amoros, Michel Foison & Nico Wayne Toussaint

(re)Découvrez le duo Canari Kitchen !

Vous les avez sans aucun doute entendus et appréciés dans le Live Aquitain de septembre dernier. (et si ce n'est pas le cas, foncez-y vite !)

Ce couple d'artistes voyage à travers le monde et s'inspire au gré de leurs rencontres. Canari Kitchen est né en 2014 en Midi Pyrénées et est actuellement basé dans les Landes et le Pays basque.

Un duo aux multiples casquettes composé de Diane Jean (Chanteuse, danseuse, parolière, chorégraphe, metteur en scène, comédienne) & de Surya Mathieu (Guitariste, compositeur, arrangeur, conteur). Enfant de la Balle, Surya a grandit dans le cirque familial Chamabulle. Surya Mathieu a rencontré Diane en 2010 à l’occasion d’une formation de danse dans la compagnie de l’artiste et depuis, cette belle histoire enchante nos oreilles ! On vous encourage évidemment à les suivre sur leur page Facebook !

Le duo a d'ailleurs tenu à nous donner quelques nouvelles depuis chez eux !

Interview & nouvelles des Canari Kitchen Copier

Sourya & Diane dans les locaux de France Bleu Pays Basque © Radio France - Colette Dechaume

On continue notre tour d'horizon avec la chanteuse et compositrice Tara

Tara, de son nom Clara Sansberro, sort son nouvel album « Résilience », enregistré au studio Aturri. Vous l’avez peut-être découverte il y a un an, elle avait enchanté la chapelle d’Amotz dans son village de cœur, celui de ses grands-parents, celui qui a bercé son enfance. Huit mois après ce concert, Tara signe un nouvel album, un album en français, anglais, espagnol et parfois en basque ! Dépaysement garanti !

Tara prépare son concert en facebook live pour vendredi 27 mars à 20h30 ! Suivez la aussi sur son site officiel !

Tara dans les locaux de France Bleu Pays Basque © Radio France - Colette Dechaume

A suivre absolument : le duo De Grands Enfants !

Attention : De Grands Enfants, c'est bien leur nom ! Sous ce pseudo se cachent Baptiste Daleman et Anatole Schoeffler, des "surfeurs-musiciens-voyageurs" ! Le duo prend plaisir à nous offrir régulièrement des reprises plus que sympathiques et pleines de sourires, comme celle-ci :

Une chose est sûre : leur optimisme fait du bien ! Allez chanter avec eux sur leur page Facebook !

On n'oublie pas non plus l'un de nos chouchous : Tom Frager !

Il devait partir en tournée à travers la France pour présenter son album "Au large des villes". Mais comme nous tous, Tom Frager reste confiné chez lui, à Capbreton. Cela ne l'empêche évidemment pas de vous jouer quelques morceaux, et ce chaque jour sur Facebook et Instagram, comme il le dit si bien lui même !