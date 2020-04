Confinement - Bénabar interprète trois chansons au piano

Pendant cette période de confinement, c'est dans son salon que Bénabar nous offre des versions inédites de ses chansons et nous donne aussi ses bons plans.

Bénabar, de son vrai nom Bruno Nicolini, est aujourd'hui l'un des chanteurs français les plus populaires.

Depuis son premier album La P’tite monnaie sorti en 1997 et resté confidentiel, il rencontre le succès avec son album intitulé Bénabar en 2001. En 2018, le chanteur sort son dernier album, le 8è album en studio, intitulé Le début de la suite. L'artiste sera de nouveau sur les routes de France en septembre 2020.

Pendant cette période de confinement, c'est dans son salon et au piano que Bénabar nous offre des versions inédites de trois de ses chansons : "L'effet papillon" d'abord, premier extrait de l'album Infréquentable sorti en 2008, qui reste aujourd'hui l'une des chansons les plus connues du chanteur, puis "Je suis de celles", chanson tirée de l'album Les risques du métier, sorti en 2003.

Bénabar rend également hommage au personnel soignant avec ce titre "Chevaliers sans armure" extrait de son dernier album.

Le chanteur nous livre aussi, non sans humour, ses choix de séries et de films à voir, de musique à écouter, de livres à dévorer. En ce moment, l'artiste, fan de Balzac, alterne entre les œuvres de son auteur favori et les livres de l'écrivain Georges Simenon.

Le site de l'artiste : benabar.com