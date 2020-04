Confinement - Christophe Maé interprète "Il est où le bonheur" de chez lui

En cette période difficile, Christophe Maé vous invite à la maison, guitare à la main, pour vous chanter l'un de ses plus gros succès.

Le chanteur révélé par la comédie musicale Le Roi Soleil en 2005 et connu depuis pour ses titres On s'attache, J'ai laissé, Belle demoiselle ou encore Tombé sous le charme, profite du confinement pour se consacrer à sa passion : la musique. C'est depuis son studio personnel, à son domicile, que Christophe Maé a voulu apporter un peu de joie à ses fans en interprétant son titre phare Il est où le bonheur, extrait de son album L'Attrape-rêves, seul accompagné de sa guitare. Son message est d'autant plus d'actualité : il est important de se raccrocher à des valeurs essentielles, et d'en profiter !

Christophe Maé devait repartir sur les routes de France, Suisse et Belgique, pour la promotion de son dernier album La vie d'artiste, dont le single Les Gens est extrait. En pleine pandémie, toutes les premières dates ont été reportées.

À défaut d'être sur la route, je vous invite à la maison.

